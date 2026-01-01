Slušaj vest

U oktobru 2025. započela je fazna primena Sistema za ulazak i izlazak (EES), a nakon njegove potpune implementacije planirano je uvođenje ETIAS-a. Iako EES trenutno nije aktivan na svim graničnim prelazima, očekuje se da njegova puna primena počne 10. aprila 2026. godine.

Pošto EES bude u potpunosti uspostavljen na svim graničnim prelazima, sledi primena ETIAS sistema, koji će podrazumevati obaveznu putnu dozvolu za ulazak u zemlje Evropske unije.

Šta je ETIAS

ETIAS je putna dozvola namenjena državljanima zemalja kojima za ulazak u EU nije potrebna viza, a koji putuju u neku od 30 evropskih država obuhvaćenih ovim sistemom.

Dozvola će biti elektronski povezana sa pasošem putnika i važiće do tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta se prvo dogodi. U slučaju izdavanja novog pasoša, biće potrebno ponovo aplicirati za ETIAS dozvolu.

Cena ETIAS dozvole

Naknada za izdavanje ETIAS dozvole iznosiće 20 evra. Međutim, ova taksa se neće naplaćivati dok sistem ne počne sa zvaničnim radom, što je prema najavama planirano za poslednji kvartal 2026. godine.

Važno je napomenuti da ETIAS ne garantuje automatski ulazak u Evropsku uniju. Prilikom dolaska, granični službenici će proveravati pasoš i ostalu potrebnu dokumentaciju kako bi utvrdili da li su ispunjeni svi uslovi za ulazak.

Kako se podnosi zahtev za ETIAS

Zahtev za ETIAS putnu dozvolu podnosiće se putem zvaničnog ETIAS sajta ili kroz mobilnu aplikaciju. Cena podnošenja zahteva iznosi 20 evra, ali će određene kategorije putnika biti oslobođene plaćanja ove naknade.

Tokom celog boravka u zemljama za koje je ETIAS obavezan, putnici moraju posedovati važeću ETIAS putnu dozvolu.