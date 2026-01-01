Slušaj vest

U trenutku kada se sudbina Naftne industrije Srbije rešava između Vašingtona, Moskva i Budimpešte, a energetska bezbednost zemlje nalazi pod lupom javnosti i velikih sila, Dubravka Đedović Handanović govori otvoreno, bez diplomatskih rukavica.

U ekskluzivnom razgovoru za naš list, ministarka rudarstva i energetike govori o pregovorima oko NIS-a, pritiscima, scenarijima koji su na stolu, ali i o tome kako izgleda voditi jedno od najvažnijih ministarstava u državi dok kod kuće imate bebu od četiri meseca. Između velikih odluka i neprospavanih noći, jasno poručuje: Srbija neće glumiti kabadahiju, ali će zaštititi svoje građane i energetsku stabilnost - po svaku cenu.

Potvrdili ste da su u toku pregovori ruskih akcionara s mađarskim MOL-om o izlasku ruskog kapitala iz NIS-a. Da li je to u ovom trenutku najrealniji put ka skidanju sankcija i nastavku normalnog rada NIS-a?

- Ruski akcionari su pregovarali s više kompanija, što smo i i mi, kao manjinski akcionari, podržali ukoliko to može da doprinese da se sankcije skinu. Pregovori s MOL-om su otišli najdalje. Očekujemo odgovor američke strane da li NIS može u međuvremenu da dobije licencu za rad. U suprotnom, to će predstavljati problem za nas ne samo zbog rizika sekundarnih sankcija već zato što nemamo uslova da uvezemo dovoljno naftnih derivata koliko nam je potrebno.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Foto: EMIJO

Da li su ti razgovori ušli u konkretnu fazu ili smo i dalje na nivou političke podrške i signala dobre volje?

- Ne, nema nikakvog signala, već konkretnih dela. O detaljima zasad ne mogu govoriti, budući da je u toku proces između dve kompanije. Ono što je najvažnije - sankcije su na snazi gotovo tri meseca, kap sirove nafte nije ušla u našu zemlju, a posledica po građane i privredu nema, baš kao što smo obećali, uprkos dušebrižnicima koji su zarad jeftinih političkih poena ili lajkova na društvenim mrežama tvrdili drugačije. Na to sam kao resorni ministar najponosnija. Na vreme smo uvećali rezerve naftnih derivata, čak 60 odsto u poslednje tri godine.

Rekli ste da je sada sve u rukama OFAK-a. Da li to znači da Srbija, uprkos aktivnoj ulozi, više nema prostora da utiče na brzinu i ishod procesa u vezi s NIS-om?

- Uticali smo na odlaganje sankcija devet meseci. Podsetiću, sankcije nisu uvedene protiv Srbije, već smo mi kolateralna šteta. Izbalansiranom politikom pre svega predsednika Vučića, a onda i dobrog dela Vlade Srbije uspevamo da se ne zamerimo velikim silama, ali nipošto nauštrb naših građana.

NEMA ZIME: SKLADIŠTA GASA DUPKE PUNA Ulazimo u zimski period, kada je potrošnja energije najveća. Da li Srbija ovu zimu dočekuje stabilnija nego prethodne i ima li razloga za zabrinutost građana kada je reč o snabdevanju strujom i gasom? - Nema razloga za zabrinutost ni kada je reč o električnoj energiji ni kada je reč o gasu. "Elektroprivreda Srbije" će obezbediti stabilno i sigurno snabdevanje građana i privrede. Proizvodni kapaciteti su spremi za zimu, na deponijama imamo oko 1,9 miliona tona uglja, dok su akumulacije na nivou 450 GWh. U ovu zimu EPS je ušao s dodatnom snagom od 66 MW jer je u probni rad pušten prvi državni vetropark "Kostolac", a novi blok B3 u Kostolcu radi punom parom. Postignut je i dogovor s Rusijom o produženju gasnog aranžmana za još tri meseca, dakle do kraja zime. Skladišta gasa su dupke puna i u Banatskom Dvoru i u Mađarskoj, imamo više od 540 miliona kubika gasa. Radimo i na proširenju Banatskog Dvora, da bismo već za godinu, godinu i po dana imali znatno veći skladišni prostor kod nas u državi.

Šta je najgori, a šta najbolji scenario za Srbiju ako se odluka iz Vašingtona bude čekala duže nego što se očekuje?

- Srbija će, ako ne bude pozitivnog odgovora u narednim nedeljama od OFAK-a, uzeti stvar u svoje ruke. Neozbiljni su mi, da ne kažem smešni, saveti predstavnika opozicije, koji su NIS prodali za vreme svoje vlasti 2008. Neću pogrešiti ako kažem i poklonili. Sada oni kažu - nacionalizujte, otmite Rusima. Nisu Rusi ovde ništa ukrali da bismo mi glumili kabadahije. Svakako, naš posao je da štitimo građane i privredu kao i do sada.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Foto: EMIJO

Najavljeno je potpisivanje novog ugovora o snabdevanju ruskim gasom do 31. marta 2026. godine. Šta taj ugovor konkretno donosi građanima i privredi - pre svega kada je reč o sigurnosti isporuka i ceni gasa?

- Donosi im sigurno snabdevanje po povoljnim cenama, među najpovoljnijim u Evropi, kao i do sada. Paralelno, radimo na tome da gas možemo dopremati iz više izvora, pre svega iz Rumunije gasovodom BRUA, kao i iz Grčke preko Severne Makedonije.

Sve češće ističete značaj izgradnje reverzibilnih hidroelektrana i novih kapaciteta u sektoru obnovljivih izvora. Koliko su takvi projekti realni u kratkom i srednjem roku?

- Najpre da podsetim, kada smo ušli u reorganizaciju EPS-a 2023, pričalo se da ćemo ga prodati Norvežanima, da za njih radi supruga Aljbina Kurtija i još mnogo toga. Šta je rezultat? Ne samo da nije niti će biti prodat već beleži i profit uprkos svetskoj krizi na svim nivoima. Ne samo da je profitabilan već završava nove kapacitete i započete projekte. Novi, državni projekti u OIE sektoru, pre svega podrazumevanju gradnju RHE "Bistrica" i solarnih elektrana snage 1 GW s baterijskim skladištima od 200 MW. U pitanju su veliki projekti koji će značajno promeniti krvotok našeg EPS-a. To nisu kratkoročni projekti, naročito to nije gradnja reverzibilne hidroelektrane. Imajući u vidu strateški značaj te elektrane, očekujem da svi daju maksimalan doprinos kako bismo u budućnosti imali ne samo 650 megavata već i elektranu koja će svojim balansnim kapacitetom omogućiti integraciju novih zelenih megavata u elektroenergetski sistem. Moramo biti brži, tj. sve institucije koje su uključene u ovaj projekat moraju biti svesne njegovog značaja.

ĆERKA I SUPRUG NAJVEĆA MOTIVACIJA Na čelu ste Ministarstva rudarstva i energetike. Odakle vi lično "rudarite" energiju - posebno u trenucima umora, pritiska i neprospavanih noći? - Energiju crpim iz svojih rezervi, a to je pre svega pomoć mojih najbližih, mog supruga pre svega i mojih najbližih saradnika. Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, zahvalna sam pre svega građanima koji veruju svojoj državi i koji ni u jednom momentu nisu širili paniku, niti pravili zalihe. U retkim momentima opuštanja radujem se da provedem malo vremena s prijateljima. Ipak, moj najveći izvor energije je upravo naša Ana, koja u novoj godini puni čitava četiri meseca! Ona je moja najveća motivacija.

Ova godina vam je donela i jednu od najlepših životnih promena - postali ste majka. Kako je dolazak ćerke promenio vaš pogled na posao, odgovornost i tempo kojim živite?