Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu Tojamom Кeiom i delegacijom ove agencije.

Tema razgovora bili su uslovi za početak radova za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, naredni koraci u izradi tehničke dokumentacije i izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je ključni dokument za odobravanje finansiranja od strane JICA.

Pregovori u toku

- U toku su pregovori sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) o projektu izgradnje RHE Bistrica. Ovo je projekat od strateške važnosti za Republiku Srbiju, zbog stabilnosti snabdevanja i balansiranja proizvodnje iz solarnih i vetroelektrana, kojih ćemo imati sve više u narednim godinama. Važno je da započnemo radove što pre i razgovarali smo o statusu dokumentacije, neophodnim dopunama Studije uticaja na životnu sredinu, kao i stanju postojeće brane Radoinja, što su neophodni koraci da bi se ispunili uslovi za potencijalno odobrenje kredita. Veoma je važno da se sve sprovede u skladu sa standardima zaštite životne sredine, na bezbedan način, kao i da se što pre krene sa radovima - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je dodala da su na sastanku razmatrani i potencijalni načini i modeli finansiranja ovog projekta od strane JICA, kao i da je nedavna poseta predsednika Aleksandra Vučića Japanu potvrdila dobre odnose između dve zemlje i mogućnosti za produbljivanje saradnje.

Strateški značaj

- Strateški značaj RHE Bistrica potvrđen je i ažuriranom listom prioritetnih projekata u energetskom sektoru do kraja ove decenije, koji je Vlada Srbije usvojila. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je u završnoj fazi usklađivanja sa novim Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i zahtevima JICA - navela je Đedović Handanović.