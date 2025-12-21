Slušaj vest

Reč je o kompanijama kao što su Merck, Bristol Majers Skvib, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Novartis, Boehringer Ingelheim i Rocheova kompanija Dženenteh.

Zauzvrat, proizvođači su dobili trogodišnji „moratorijum“ na Trampove najavljene carine na farmaceutske proizvode, pod uslovom da dodatno ulažu u proizvodnju lekova u SAD.

Besplatni lek

Jedan od najzvučnijih poteza najavio je Bristol Majers Skvib, koji će svoj najprodavaniji lek za razređivanje krvi, Eliquis, davati besplatno korisnicima Medikejda.

Ove kompanije čine većinu od 17 farmaceutskih giganata kojima je Tramp još u julu poslao pisma sa zahtevom da snize cene, u okviru politike takozvane „najpovlašćenije nacije“, kojom SAD nastoje da svoje cene lekova povežu sa nižim cenama u inostranstvu.

- Četrnaest od 17 najvećih farmaceutskih kompanija pristalo je da drastično snizi cene lekova za američke pacijente. Ovo je najveća pobeda za dostupnost zdravstvene zaštite u istoriji SAD - rekao je Tramp.

Iako puni detalji sporazuma još nisu objavljeni, poznato je da su se kompanije obavezale da lekove prodaju po najnižim cenama za Medikejd, ali i da garantuju niže cene za nove terapije. Takođe, deo lekova biće dostupan direktno pacijentima preko nove platforme „TrumpRx“, koja startuje u januaru.

Popusti i do 70 odsto

Pojedine kompanije najavile su popuste i do 70 odsto za lekove protiv dijabetesa, hepatitisa C, migrene i autoimunih bolesti.

Američke cene lekova u proseku su gotovo tri puta više nego u drugim razvijenim zemljama, dok su brendirani lekovi čak četiri puta skuplji, pokazuju podaci istraživanja iz 2024. godine.

Farmaceutska industrija, međutim, upozorava da ovaj model nije dugoročno rešenje, dok Tramp poručuje da je cilj „da se prekine globalno subvencionisanje ostatka sveta na račun američkih pacijenata“.