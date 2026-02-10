Slušaj vest

Zahtevi se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, a premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u četvrtom kvartalu 2025. godine, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra prošle godine.

Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026.

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine 19. januara.

Tekst Javnog poziva kao i sve informacije u vezi sa pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i na zvaničnom sajtu tog ministarstva 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar.