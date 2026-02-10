Slušaj vest

Time je po drugi put zaredom ostvarena jedna milijarda evra novozaključenih ugovora.

Uz rast od 4,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rezultat potvrđuje stabilan i održiv trend razvoja lizing industrije, koja se sve jasnije pozicionira kao ravnopravan i pouzdan instrument finansiranja na domaćem tržištu. Vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga u Srbiji povećana je za 42,6 miliona evra u odnosu na četvrti kvartal prethodne godine.

Analizirajući kretanje lizing tržišta, Bojan Erak, predsednik UO ALCS istakao je:

- U segmentu putničkih vozila, vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga je iznosila 506,9 miliona evra i u odnosu na kraj 2024. godine je povećana za 72,7 miliona evra, što predstavlja rast od 17%. Vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga u segmentu komercijalnih, teretnih i ostalih vozila iznosila je 364.9 miliona evra, u segmentu mašina i opreme vrednost novozaključenih ugovora davalaca finansijskog lizinga na kraju 2025. godine je iznosila 149 miliona evra, a nekretnina 2.8 miliona evra.

Teodora Milenković, generalni sekretar ALCS, ukazala je se na rastuću potražnju za hibridnim i električnim vozilima u Srbiji, koja prati globalne trendove prelaska ka održivoj mobilnosti. Takođe, istakla je i sledeće:

- Ukupna vrednost finansiranja hibridnih i električnih vozila i opreme je na kraju 2025. godine iznosila 151.6 miliona evra, što predstavlja rast od 66% u odnosu na isti period prethodne godine. Zabeležen rast finansiranja novih električnih vozila ostvaren je i uz podršku državnih subvencija, a naročito se beleži u segmentu manjih vozila namenjenih taksi i kurirskim službama.

Prema strukturi finansiranja, putnička vozila učestvuju sa 49.5% u ukupnom finansiranju. Slede segment komercijalnih i teretnih vozila sa učešćem od 35.6%, segment mašina i opreme sa 14.6% i nekretnina sa 0.3%. Rast vrednosti finansiranja teretnih vozila podržan je visokim investicijama u infrastrukturne projekte i takav trend se očekuje i u narednom periodu.

Broj ugovora sklopljenih u periodu od 1. januara zaključno sa 31. decembrom 2025. godine iznosi 24.713, što je za 4.3% više nego u istom periodu prethodne godine.