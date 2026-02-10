Slušaj vest

Ističe da Balkanski tok funkcioniše stabilno i da Srbija preko tog gasovoda obezbeđuje ključne količine za domaće potrebe, ali i tranzit. Upravo ta infrastruktura predstavlja osnovu energetske bezbednosti zemlje u uslovima evropskih sankcija i nestabilnog tržišta, objašnjava direktor "Srbijagasa".

Direktor "Srbijagasa" kaže da će obustava isporuke u devet gradova i opština trajati od 6 ujutru do ponoći, da u skladištima ima dovoljno gasa do kraja grejne sezone i da cena za domaćinstva neće biti menjana.

U četvrtak, 12. februara, "Srbijagas" će privremeno obustaviti isporuke gasa potrošačima u Čačku, Gornjem Milanovcu, Užicu, Lučanima, Požegi, Kosjeriću, Ivanjici, Arilju i Čajetini, zbog radova na gasovodima.

Foto: Printskrin RTS

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže da je reč o isključenju devet glavnih merno-regulacionih stanica i da je prekid neophodan kako bi se otklonile "slabe tačke" i obezbedilo bezbedno snabdevanje.

- U zoni gradnje Moravskog koridora došlo je do 'klizanja' tla, jer je na nekim mestima auto-put bliže gasovodu nego što je to dozvoljeno. Cilj je da se eliminišu mesta na kojima bi gasovod mogao brzo da probije i da se istovremeno izvede premeštanje trase - rekao je Bajatović.

Bajatović kaže da su potrošači obavešteni na vreme i da se nisu javile škole i bolnice sa posebnim zahtevima.

- Molim za razumevanje. Ne očekujem veliki problem - rekao je direktor "Srbijagasa".

Trenutni ugovor sa Rusima se periodično aneksira

Govoreći o snabdevenosti, Bajatović ističe da u Banatskom Dvoru ima 400 miliona kubnih metara gasa.

- Toliko nikad nismo imali srpskog gasa. Do kraja grejne sezone mi nemamo ama baš nikakvih problema sa snabdevanjem - rekao je Bajatović.

Kada je reč o ugovoru sa Rusijom, Bajatović kaže da se radi po dugoročnom ugovoru koji se aneksira, uz probleme – od evropskih sankcija do problema sa platnim prometom.

- Od marta, zbog velikih zaliha, dnevne količine biće niže. Praktično do oktobra meseca će biti na šest miliona dnevno, a ne na deset - objašnjava direktor "Srbijagasa", napominjući da je dnevni rekord ove sezone bio 17,5 miliona kubnih metara povučenog gasa.

Foto: Shutterstock

Bajatović navodi i da je berzanska cena bila viša od one koju plaća "Srbijagas".

- Mi ga plaćamo 270 evra za 1000 kubnih metara, dok je jutrošnja cena gasa na berzama bila 350 - rekao je direktor "Srbijagasa" i istakao da se cena za domaćinstva neće menjati, dok će za industriju očekuje biti oko 50 dinara.

O mogućnosti dopremanja većih količina iz Azerbejdžana, kaže da to kratkoročno nije realno. Kada je o zajedničkoj kupovini gasa sa EU reč, navodi da se razmatra 500 miliona kubnih metara, ali da se "još niko nije javio".

Balkanski tok stabilan, interkonektori prioritet do 2027.

Govoreći o glavnim pravcima snabdevanja, Dušan Bajatović ističe da Balkanski tok funkcioniše stabilno i da Srbija preko tog gasovoda obezbeđuje ključne količine za domaće potrebe, ali i tranzit. Prema njegovim rečima, upravo ta infrastruktura predstavlja osnovu energetske bezbednosti zemlje u uslovima evropskih sankcija i nestabilnog tržišta.

Bajatović je naveo da je država paralelno usmerena na izgradnju novih interkonektora, pre svega prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, ali da su ti projekti složeni i vremenski zahtevni.

- To su veliki gasovodi, nije to malo - govorimo o više od 170 kilometara novih trasa - rekao je Bajatović i dodao da se deonice realizuju fazno kako bi radovi bili brži.

On je naglasio da, uprkos optimističnim najavama, interkonektor ka Severnoj Makedoniji ne može biti završen pre 2027. godine, jer je bilo neophodno menjati projekte, profile cevi i planove posebne namene.

- Neće biti do kraja godine, biće do kraja 2027. godine, da budem jasan - poručio je Bajatović.

Bajatović je govorio i o problemima u Beški i Staroj Pazovi posle promene snabdevača, navodeći da je "Feromont" bio dužan oko 3 milijarde dinara, te da će se tražiti rešenje kako građani ne bi bili oštećeni.