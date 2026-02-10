Slušaj vest

Predstavnici Amsterdama, Roterdama, Haga i Utrehta započeli su razgovore sa velikim dostavljačima poput kompanija PostNL i DHL, kao i sa trgovcima, kako bi se dogovorilo koliko paketomata može da se postavi i na kojim lokacijama.

Paketomati su, prema mišljenju gradskih vlasti, potencijalno rešenje za saobraćajne gužve, koje nastaju zbog sve većeg broja dostavnih vozila za raznošenje paketa "od vrata do vrata".

U Amsterdamu se, prema zvaničnim podacima, svakodnevno isporuči više od 124.000 paketa, a čak 80 odsto završava na kućnim adresama, prenosi NL tajms.

Bezbednosni problemi

To znači da se dostavna vozila zaustavljaju na ulicama oko 80.000 puta dnevno, što stvara zastoje i bezbednosne probleme.

Gradske vlasti žele da obezbede prisupačnost paketomata za svakog stanovnika, ali istovremeno i da zaštite izgled gradova, naročito u istorijskim jezgrima.

U zajedničkom sporazumu gradskih vlasti i dostavljača, koji nije pravno obavezujući, navodi se da se paketomati neće postavljati na ulicama u istorijskim gradskim jezgrima, već da operateri prvo moraju da traže alternativna rešenja – u prodavnicama, bibliotekama, biciklističkim garažama i sličnim prostorima.

Kompanije ističu da sve više građana bira preuzimanje paketa van kuće jer je to praktičnije i jeftinije, ali i logistički efikasnije.

DHL trenutno ima oko 2.150 paketomata u Holandiji, a planira da taj broj poveća na 3.000 već ove godine.

PostNL, s druge strane, planira da postavlja oko 600 paketomata godišnje, sa ciljem da do 2028. pokrije ukupno 3.600 lokacija.