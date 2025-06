Gomile paketa sa Temua, Šejna, Ali Ekspresa i drugih portala na kojima građani Srbije masovno kupuju preko interneta naterale su kuriske službe da veliki deo pošiljki preusmere u paketomate. To rade možda i previše agresivno, pa vlasnici paketa često stiču utisak da ih kurirske službe, uprkos tome što su prilikom kupovine platili isporuku do kućnog praga, namerno teraju da preusmere pošiljke u paketomat.

- Desilo mi se više puta da mi telefon nije ni zazvonio poštetno, a veza je prekinuta i odmah posle toga stiže SMS od kurira iz kurirske službe koji me obaveštava da je isporuka pokušana i da nikoga nije bilo na adresi i da mogu preusmeriti pošiljku na paketomat. Nekoliko puta sam to čak i uradila, ali zadnji put sam se zainatila i rekla dosta. Platila sam isporuku i hoću da mi paket donesu na vrata, a ne da gubim vreme i idem da ga podižem sa paketomata. Što više građana nateraju da podižu pošiljke sa paketomata to će njima trebati manje kurira i samim tim će imati veću zaradu - kaže S. S. iz Beograda.