TEMU ZATRPAO POŠTU POŠILJKAMA! Paketomati prebukirani, na ostavljanje pošiljke čeka se i po nekoliko dana, a pare samo pljušte

Globalno popularna aplikacija za onlajn kupovinu "Temu" na kojoj u poslednje vreme masovno pazare i građani Srbije napravila je ozbiljan posao Javnom preduzeću "Pošta Srbije".

Naime, ovo preduzeće zatrpano je pošiljkama sa Temu-a, pa se na red na ostavljanje u paketomat čeka i po nekoliko dana. Dok u "Pošti Srbije" zadovoljno trljaju ruke, kupce nervira što moraju danima da čekaju na isporuku.

- Kupila sam nekoliko komada odeće na aplikaciji Temu i počela da pratim kako se kreće njena dostava. Sve je išlo super, pakovanje i ukrcavanje u avion, zatim carinjenje, gde pošiljke najduže stoje, i na kraju predaja pošiljke isporučiocu, odnosno Pošti Srbije. Iz Pošte sam dobila poruku u kojoj me obaveštavaju da ukoliko želim pošiljku mogu da presumerim u najbliži paketomat i link pomoću kog to mogu da učinim. S obzirom da i suprug i ja radimo i da tokom dana nikoga nema u stanu to sam i uradila, kako bi mogli da je podignemo kada nam bude odgovaralo posle radnog vremena - priča za Kurir J. Č. iz Beograda.

Prema njenim rečima ispostavilo se da je preusmeravanje pošiljke u paketomat očigledno bila greška jer danima nije dobijala informaciju da li joj je pošiljka ostavljena.

- Suprug me je upozorio da obavezno zovem Poštu, jer je prošlo nekoliko dana, pa se može desiti da mi se pošiljka vrati nazad. To sam i uradila i u Pošti su mi rekli da budem strpljiva, da je sve u redu, ali da je paketomat zauzet i da se čeka da se oslobodi. I tek posle te urgencije stigla mi je poruka da je ostavljena i da mogu da je podignem. Priča se da je Pošta Srbije toliko zatrpana da je Temu bio prinuđen da angažuje i jednu privatnu kurirsku službu koja se bavi isporukom kako kupci u srbiji ne bi predugo čekali - kaže sagovronica Kurira.

ISPORUKE SA TEMU-A BESPLATNE Kupci u Srbiji navalili su da kupuju na aplikaciji "Temu" pre svega zbog ekstremno niskih cena proizvoda, ali i zbog posebne povoljnosti u vidu besplatne isporuke. Skoro da ne postoje oni koji bar jednom nisu kupili nešto, a ima i onih koji toliko kupuju da često čekaju i po četiri pošiljke. Nije zgoreg napomenuti da su pošiljke u vrednosti do 50 evra oslobođene carine, pa je verovatno to jedan od glavnih razloga zašto kupci u Srbiji naručuju više pošiljki vrednosti ispod iznosa koji podleže carinjenju.

Tragom informacije da je "Pošta Srbije" zatrpana pošiljkama sa Temua, kao i da su njeni paketomati prebukirani, zbog čega se čeka i po tri-četiri dana da bi se pošiljka smestila, odgovore smo potražili u tom javnom preduzeću.

- Informacije koje navodite nisu tačne. Pošta Srbije ima najveću mrežu paketomata, a do kraja godine ćemo imati oko 1.000. Naši paketomati nisu prebukirani. Uz to, isporuke se obavljaju zahvaljujući našim dostavljačima, a pošiljke se mogu preuzeti i u jednoj od 1.575 pošta širom Srbije. Važno je naglasiti da Pošta Srbije isporučuje ubedljivo najveći broj pošiljki u zemlji, više od bilo koje druge kurirske službe u Srbiji - odgovorili su nam iz JP "Pošta Srbije".