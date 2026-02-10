Slušaj vest

Više od 400 hiljada ljudi u Srbiji struju plaća elektronskim putem, a u Beogradu račune preko uplatnice Infostana manje od polovine. Skoro sva komunalna preduzeća pre desetak godina omogućila su plaćanje računa onlajn.

Ipak, ima i onih koji se i dalje oslanjaju na papir. Koje sve komunalije možemo da platimo preko e-računa, koliko takav način plaćanja može da smanji iznose? Koliko ljudi na taj način plaća struju, porez, vodu, kablovsku... Zašto i dalje dobijamo račune na papiru i koliko to košta?

Stručnjaci navode komfor kao razlog za plaćanje računa elektronskim putem.

Dok neki građani biraju tradicionalan način plaćanja računa, oni koji sve plaćaju elektronski kažu da time ne štede samo vreme već i novac, jer mnoga preduzeća nude posebne pogodnosti za onlajn plaćanje.

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić

U Elektroprivredi Srbije obezbedili su popust od šest odsto za one koji sami očitavaju stanje na svojim brojilima, a sedam odsto za one kojima računi stižu onlajn i koji ih tako plaćaju. Osim struje, i grejanje, voda, kablovska, internet, sve može da se plati "iz fotelje".

- Najveći broj korisnika koristi aplikaciju e-Sanduče za preuzimanje računa u elektronskom obliku i skeniranjem QR koda svojih banaka oni vrše plaćanje, a ima i druga grupa korisnika koja vrši plaćanje u samoj aplikaciji e-Sanduče. Taj broj ljudi koji tako plaćaju je otprilike 60.000, sa ciljem da se to poveća, uz popust koji mi nudimo - rekao je Vladimir Nedeljković iz JKP Infostan.

Plaćaju e-račun, a dobijaju i papirnu formu

Papir ipak nije otišao u zaborav. Čak i oni koji su se opredelili za e-račune, i dalje ih dobijaju i u papirnoj formi. Iako neki građani tvrde da su tražili da im ne stiže papirni račun, pošto su se opredelili za elektronsko plaćanje, u Infostanu na tu primedbu odgovaraju.

- Moguće da korisnici samo nisu sve podesili na aplikaciji, ali ako su sve uradili kako treba, automatski se tako odjavljuju za slanje štampanih računa pa im sve stiže isključivo putem mejla - rekao je Nedeljković.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako su rekli u Infostanu, planiraju da uvedu pogodnosti za one koji odjave slanje štampanih računa kao vid nagrade za ekološki odgovorno ponašanje. Svakako, rokovi za plaćanje ostaju isti, a način plaćanja računa svakako je slobodan izbor. Ušteda ne bi trebalo da bude samo novac koji platimo za proviziju u pošti ili banci.