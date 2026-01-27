Slušaj vest

Od naredne godine na snagu stupa značajna promena koja se tiče gotovinskih plaćanja iznad 3.000 evra. Razlog za ovu izmenu je nova uredba Evropske unije, dok je u Nemačkoj do sada bilo moguće bez većih ograničenja obavljati i znatno veća plaćanja u gotovini. To će se, međutim, promeniti od 10. jula 2027. godine, kada počinje primena nove EU uredbe o sprečavanju pranja novca.

Po prvi put biće uvedena obavezna identifikacija za sva gotovinska plaćanja u iznosu od 3.000 evra ili više.

Nova pravila za gotovinska plaćanja

U skladu sa Uredbom (EU) 2024/1624, nova pravila odnose se na sve komercijalne transakcije. Svako gotovinsko plaćanje od 3.000 evra naviše automatski podrazumeva obavezu provere identiteta. Trgovci, pružaoci usluga i drugi subjekti obuhvaćeni uredbom biće u obavezi da zatraže ličnu kartu ili drugi važeći identifikacioni dokument, kao i da evidentiraju podatke kupca.

Građani bi trebalo da budu spremni na to da će ovakve transakcije u budućnosti trajati duže, ali i da će podrazumevati evidentiranje ličnih podataka.

Čuvanje i zaštita podataka

Nova EU uredba precizira i način čuvanja prikupljenih podataka. Dokumentacija i informacije pribavljene tokom postupka identifikacije kod gotovinskih plaćanja u ovom iznosu, u pravilu, moraju se čuvati pet godina, računajući od kraja poslovnog odnosa ili od momenta izvršenja transakcije, prenosi Fenix magazin.

U određenim situacijama nadležni organi mogu zahtevati da se podaci čuvaju i duže, ali isključivo uz jasno propisana ograničenja.