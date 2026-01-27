Lična karta za plaćanja više od 3.000 evra: Stiže novo pravilo, moraćemo da se identifikujemo
Od naredne godine na snagu stupa značajna promena koja se tiče gotovinskih plaćanja iznad 3.000 evra. Razlog za ovu izmenu je nova uredba Evropske unije, dok je u Nemačkoj do sada bilo moguće bez većih ograničenja obavljati i znatno veća plaćanja u gotovini. To će se, međutim, promeniti od 10. jula 2027. godine, kada počinje primena nove EU uredbe o sprečavanju pranja novca.
Po prvi put biće uvedena obavezna identifikacija za sva gotovinska plaćanja u iznosu od 3.000 evra ili više.
Nova pravila za gotovinska plaćanja
U skladu sa Uredbom (EU) 2024/1624, nova pravila odnose se na sve komercijalne transakcije. Svako gotovinsko plaćanje od 3.000 evra naviše automatski podrazumeva obavezu provere identiteta. Trgovci, pružaoci usluga i drugi subjekti obuhvaćeni uredbom biće u obavezi da zatraže ličnu kartu ili drugi važeći identifikacioni dokument, kao i da evidentiraju podatke kupca.
Građani bi trebalo da budu spremni na to da će ovakve transakcije u budućnosti trajati duže, ali i da će podrazumevati evidentiranje ličnih podataka.
Čuvanje i zaštita podataka
Nova EU uredba precizira i način čuvanja prikupljenih podataka. Dokumentacija i informacije pribavljene tokom postupka identifikacije kod gotovinskih plaćanja u ovom iznosu, u pravilu, moraju se čuvati pet godina, računajući od kraja poslovnog odnosa ili od momenta izvršenja transakcije, prenosi Fenix magazin.
U određenim situacijama nadležni organi mogu zahtevati da se podaci čuvaju i duže, ali isključivo uz jasno propisana ograničenja.
Biznis Kurir/Mondo