Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4073 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.