Srednji kurs dinara za 27. januar: NBS saopštila šta nas danas čeka u menjačnicama
Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4073 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.
Kurs evra za 27. januar 2026
Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak niži je za 0,5 odsto i iznosi 98,8277 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
