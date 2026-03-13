Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska etno sela "Šumadijski kutak" kod Aranđelovca da će biti izgrađen put Rogača–Ranilovac–Aranđelovac, u dužini od 16 kilometara, te da će projekat biti realizovan veoma brzo.

Kako je naveo u razgovoru sa meštanima i domaćinima u etno selu, vrednost radova procenjuje se na oko 4,5 miliona evra.

"Ovo što ste tražili je oko 4,5 miliona evra. Imate moje obećanje. Napravićemo put, a da vas pitam, jeste li ikada sanjali pre 20 godina, ili pre 15 godina, ili bilo kad ranije, da ćemo da gradimo autoput i brzu saobraćajnicu odavde do Beograda", rekao je Vučić.

Govoreći o planiranoj saobraćajnici Vožd Karađorđe, predsednik je istakao da će njena izgradnja zahtevati ogromna sredstva, koštati milijarde.

"I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija, Pomoravlje i istok Srbije ne mogu zajednički da izgrade još sto godina. Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja", naglasio je Vučić.

On je dodao da nije siguran da građani Aranđelovca u potpunosti razumeju značaj tog projekta, ne samo za njihov grad već i za širi region.

"Istakao da je nije siguran da građani Aranđelovca razumeju šta će to doneti ne samo njihovom gradu, već i čitavom severnom delu Šumadije, Lazarevcu i Mladenovcu ili južnom delu Beograda i šta će da doneti i Rači i Pomoravlju."

Prema njegovim rečima, nova saobraćajnica donela bi više koristi – od smanjenja saobraćaja kroz centar grada do poboljšanja kvaliteta vazduha i privlačenja investitora.

"Doneće ne samo to da nemate kamione i previše vozila u centru grada već da imate i čistiji vazduh. Ne samo što ćete brzo do Beograda i nazad već pre svega to što ćete moći da dovodite investitore koji će želeti ovde da dođu i koji će dobro da se osećaju u vašem gradu", naveo je Vučić.