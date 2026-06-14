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Bugarska je ove godine izbila na prvo mesto liste najpovoljnijih destinacija za all inclusive letovanje i sa trona skinula Tunis, koji je prošle godine važio za najjeftiniju opciju za odmor.

Novo istraživanje portala TravelSupermarket pokazalo je da se upravo bugarska obala Crnog mora trenutno smatra najboljim izborom za turiste koji žele pristupačan letnji odmor bez velikih troškova. Posebno se izdvojila regija Burgas, poznata po dugim peščanim plažama, hotelima prilagođenim porodicama i bogatoj turističkoj ponudi.

Prema analizi za sezonu 2026, sedmodnevni all inclusive aranžman u oblasti Burgasa u proseku košta oko 640 evra po osobi. Ovaj region nalazi se na jugoistoku Bugarske uz obalu Crnog mora, a među najpoznatijim letovalištima svakako je Sunny Beach, odnosno Sunčev breg, najveće bugarsko letovalište koje je godinama popularno među turistima iz cele Evrope.

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Sunčev breg poznat je po skoro osam kilometara dugoj peščanoj plaži, velikom broju hotela i živom noćnom provodu. Prema podacima TravelSupermarketa, all inclusive paket za termin koji počinje 15. juna može da se pronađe već od oko 290 evra po osobi. Tokom jula, kada počinju školski raspusti i raste potražnja, cene se penju na oko 610 evra po osobi, ali i dalje ostaju među najnižima u Evropi.

Osim Sunčevog brega, turisti sve češće posećuju i istorijske gradove Nesebar i Sozopol. Nesebar posebno privlači pažnju zbog svoje stare arhitekture, kamenih ulica i bogate pomorske istorije. Jedan od njegovih najpoznatijih simbola je stara vetrenjača iz 19. veka koja se nalazi na ulazu u grad i podseća na dugu trgovačku i pomorsku tradiciju ovog dela Bugarske.

Bugarska se dobro kotira i kada su u pitanju svakodnevni troškovi tokom odmora. Podaci sajta Numbeo pokazuju da su cene hrane i pića znatno niže nego u mnogim drugim evropskim letovalištima. Flaša vode u proseku košta oko 1,10 evra, kapućino oko 2,20 evra, kugla sladoleda približno 1,40 evra, dok se domaće točeno pivo može pronaći za oko 2,25 evra. Ručak u povoljnijem restoranu uglavnom iznosi oko 10 evra, dok večera za dve osobe u restoranu srednje kategorije košta oko 41 evro. Naravno, u najpopularnijim turističkim mestima i tokom vrhunca sezone cene mogu biti nešto više.

1/6 Vidi galeriju Bugarska, more Foto: Pencho Tihov / Alamy / Profimedia, Rolf Richardson / robertharding / Profimedia, Niki Spasov / Alamy / Profimedia

Zanimljivo je da je Tunis, koji je prošle godine bio apsolutni lider među najjeftinijim destinacijama, sada potpuno ispao iz prvih deset. Istovremeno, neka druga popularna letovališta poput Rodosa, Majorke i turskog Dalamana postala su nešto povoljnija nego prethodne godine, pa turisti tamo mogu da uštede i do 105 evra po osobi.

Na listi najpovoljnijih destinacija četvrto mesto zauzela je Antalija u Turskoj sa prosečnom cenom odmora od oko 700 evra, dok je grčki Rodos peti sa prosekom od 703 evra po osobi.

Kris Veber iz kompanije TravelSupermarket izjavio je da je Bugarska ove godine napravila veliki skok na turističkom tržištu. Kako je naveo, oblast Burgasa već dugo važi za jednu od najpovoljnijih destinacija na Crnom moru, ali činjenica da je prestigla Tunis pokazuje koliko trenutno pruža dobar odnos cene i kvaliteta, posebno za britanske turiste.

Analiza TravelSupermarketa zasnovana je na all inclusive aranžmanima rezervisanim između 1. i 20. aprila 2026. godine za putovanja planirana u periodu od maja do septembra, a u istraživanje su uključeni hoteli svih kategorija, različita trajanja odmora i različite vrste turističkih aranžmana.