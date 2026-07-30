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Nemački proizvođač sportskih automobila Porše preduzeo je neobičan korak tokom svoje godišnje skupštine akcionara javno objavivši konkretne podatke o strukturi plata kompanije po prvi put u svojoj istoriji.

Dok većina velikih svetskih kompanija ljubomorno čuva informacije u vezi sa nadoknadama i otkriva samo plate najvišeg menadžmenta, Porše je otkrio platne razrede u celoj svojoj organizaciji. Brojke su, blago rečeno, impresivne: čak 40 odsto od 23.000 zaposlenih u Poršeu zarađuje bruto godišnji prihod veći od 100.000 evra.

Portparol kompanije je zvanično potvrdio ove brojke za stručni časopis Automobilwoche, otkrivajući da zaposleni u ovom automobilskom gigantu zarađuju daleko iznad nemačkog proseka. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, prosečna bruto godišnja zarada u Nemačkoj (uključujući posebne bonuse) iznosila je 54.066 evra.

Više od milion evra za troje zaposlenih

Zvanična tabela pokazuje da tačno 9.082 zaposlena u Poršeu prelazi značajnu granicu od 100.000 evra godišnje zarade. Međutim, unutar ove elitne grupe postoje još impresivnije kategorije prihoda:

Raspon zarada (godišnji bruto prihod):

Preko 100.000 evra - 9.082 zaposlenih

Preko 300.000 evra - 201 zaposleni

Preko 500.000 evra - 28 zaposlenih

Preko 1.000.000 evra - 3 zaposlenih

Posebno su zanimljivi podaci o troje zaposlenih koji nisu članovi upravnog odbora, a čija godišnja primanja premašuju milion evra. Kompanija objašnjava da je reč o rukovodiocima najvišeg nivoa koji obavljaju ključne operativne funkcije, neposredno ispod upravnog odbora.

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Kolika su primanja inženjera, a kolika radnika?

Za one koji zarađuju manje od 100.000 evra, uslovi rada i plate ostaju veoma atraktivni. Prema podacima platforme "Kununu", koja prikuplja anonimne izveštaje zaposlenih, prosečne godišnje bruto plate u kompaniji "Poršeu" po sektorima izgledaju ovako:

Rukovodioci projekata: oko 91.800 evra

Inženjeri: oko 83.400 evra

Menadžeri ljudskih resursa (HR): oko 80.000 evra

Specijalisti za nabavku: oko 75.600 evra

Administrativno osoblje: oko 61.700 evra

Radnici u proizvodnji (pogon): oko 58.200 evra

Osoblje u logistici: oko 51.300 evra

Ovi iznosi variraju u zavisnosti od konkretne lokacije rada, godina profesionalnog iskustva i dužine staža u samoj kompaniji, ali jasno pokazuju zašto je Porše jedan od najpoželjnijih poslodavaca na svetu.

Višemilionske plate za upravni odbor

Iznosi koji pripadaju članovima Upravnog odbora tradicionalno se prikazuju odvojeno. Mihael Štajner, član Odbora zadužen za razvoj, imao je najveća primanja u okviru rukovodeće strukture, sa godišnjom zaradom od 2.122.412 evra. Generalni direktor Oliver Blume (koji istovremeno obavlja i funkciju predsednika Upravnog odbora cele Volkswagen grupe) primio je ukupno 1.901.051 evro za svoj angažman u kompaniji Porše – što je iznos nešto niži od onog koji bi ostvario da je bio posvećen isključivo tom brendu.

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Barbara Frenkel, članica Upravnog odbora za nabavku, zaradila je 1,82 miliona evra; Sadžad Kan (Car-IT) zaradio je 1,37 miliona evra; a šef ljudskih resursa Andreas Hafner zaradio je 1,32 miliona evra. Finansijski direktor Johen Brekner, koji je preuzeo ulogu u martu, primio je 1,13 miliona evra. Trenutni generalni direktor, Majkl Lajters, koji je preuzeo kormilo početkom 2026. godine, biće uključen tek u sledeći finansijski izveštaj.