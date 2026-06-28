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Mnogi ne žele, ili jednostavno ne mogu, da izdvoje 20 ili 25 hiljada evra za novi automobil. Iskusni kupci polovne robe dobro znaju da se za manje od 10.000 evra i dalje mogu pronaći pravi dragulji na tržištu polovnjaka. Ali to nije lak posao. Potrebno je strpljenje, "dobro oko" i spremnost da se čeka prava prilika.

Kod kupovine polovnog automobila najveća greška je fokusiranje isključivo na cenu. U praksi, ključni faktori koji određuju da li će automobil biti finansijski isplativ na duže staze jesu konstrukciona robusnost motora, dostupnost rezervnih delova i iskustvo servisa sa konkretnim modelom. Upravo to pravi razliku između dobrog i lošeg izbora.

Automobili sa komplikovanom elektronikom, eksperimentalnim tehničkim rešenjima ili skupim automatskim menjačima mogu delovati privlačno, ali u ovom cenovnom rangu često predstavljaju veći rizik. U većini slučajeva, bolje ih je izbegavati.

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Bezbedniji izbor su modeli sa provereno pouzdanim motorima, bilo da je reč o jednostavnijim atmosferskim agregatima ili dobro poznatim turbo motorima. Ključno nije koliko je tehnologija moderna, već koliko se pokazala u praksi i koliko je jednostavna za održavanje.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf sedme generacije jedan je od najboljih izbora u ovom budžetu, posebno u verzijama sa većom kilometražom. Reč je o modernom automobilu sa kvalitetno izrađenom unutrašnjošću i uravnoteženim voznim karakteristikama. Najrazumniji izbor je benzinski motor 1.4 TSI nakon modernizacije, koji više ne pati od ranijih problema starijih verzija. Dizelski 2.0 TDI nudi dobar odnos snage i potrošnje. Ipak, trebalo bi izbegavati DSG menjače bez uredne servisne istorije.

Mazda 6

Mazda 6 druge generacije predstavlja srednju klasu polovnjaka koja nudi dobar balans između udobnosti, pouzdanosti i voznih osobina. Najbolji izbor su benzinski motori MZR serije, posebno dvolitarski 2.0 od oko 147 konjskih snaga ili jači 2.5 MZR, poznati po izdržljivosti. Dizelske verzije 2.0 i 2.2 MZR CD nude manju potrošnju, ali zahtevaju redovno i pažljivo održavanje. Prilikom kupovine važno je proveriti karoseriju jer stariji primerci mogu imati probleme sa korozijom.

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BMW Serije 3

BMW Serije 3 generacije F30 već ulazi u ovaj cenovni rang, naročito primerci sa većom kilometražom. To je moderan automobil sa odličnim voznim osobinama i kvalitetnom kabinom. Razuman izbor su dizelske verzije 318d ili 320d sa manuelnim menjačem, koje nude dobar balans između performansi i potrošnje. Benzinci su uglađeniji, ali skuplji za vožnju. Ključno je proveriti servisnu istoriju, stanje lanca razvoda i ogibljenja. Dobro održavan primerak može biti iznenađujuće pouzdan.

Honda Accord

Honda Accord spada među najpouzdanije polovnjake srednje klase. Benzinski motor 2.0 i VTEC poznat je po izdržljivosti i uz redovno održavanje može preći veliku kilometražu bez većih problema. Jači 2.4 motor nudi bolju dinamiku, ali i dalje ostaje pouzdan uz pravilnu negu. Dizel 2.2 i DTEC je snažan, ali može biti skuplji za servisiranje u poređenju sa konkurencijom. Accord se ističe kvalitetnim ogibljenjem, preciznim upravljanjem i dobrom izradom enterijera, što ga čini razumnim izborom za duže staze.

Volvo S60

Volvo S60 druge generacije donosi premium osećaj po ceni klasičnog polovnjaka. Dizelske verzije D3 i D4 su najracionalniji izbor kada su u pitanju potrošnja i pouzdanost. Benzinski T5 nudi bolje performanse, ali i veće troškove. S60 se ističe udobnim ogibljenjem, visokim nivoom bezbednosti i kvalitetnim enterijerom. Prilikom kupovine važno je proveriti automatski menjač, ogibljenje i kompletnu servisnu istoriju, posebno kod uvezenih vozila.