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Vozači koji ovog leta planiraju kupovinu polovnog automobila, bez obzira na to da li traže benzinca, dizelaša ili električni automobil, trebalo bi da primene jednostavnu metodu kako bi pronašli što bolju ponudu, savetuju stručnjaci.

Šon Rajt, iz kompanije Sell Your Problem Car, ističe da kupci mogu da izbegnu veliki gubitak vrednosti automobila ako pre konačne odluke dobro istraže tržište.

Amortizacija automobila predstavlja gubitak njegove vrednosti tokom vremena, a među najvažnijim faktorima koji utiču na cenu nalaze se starost vozila, kilometraža i njegovo stanje.

Novi automobili počinju da gube vrednost praktično odmah nakon kupovine, dok se veliki deo njihove početne vrednosti izgubi tokom prvih nekoliko godina vožnje.

Stručnjaci zbog toga upozoravaju da bi ljudi koji kupuju relativno nov polovni automobil trebalo posebno da obrate pažnju na amortizaciju. Upravo je to detalj koji mnogi kupci zanemaruju.

Kako funkcioniše pravilo 1- 3 - 5?

Rajt savetuje kupcima da uporede cene istog automobila starog jednu, tri i pet godina.

- Počnite tako što ćete potražiti primerke istog proizvođača, modela i paketa opreme stare jednu, tri i pet godina. Uporedite nekoliko oglasa za svaku starost vozila i pokušajte da kilometraža, stanje, motor, menjač i oprema budu što sličniji - objasnio je.

Preporučuje se i korišćenje posebne SIM kartice, dok ne prodate auto Foto: Shutterstock

Ako primetite da cena automobila drastično pada između prve i treće godine, dok je razlika između treće i pete znatno manja, to može da bude znak da je period najvećeg gubitka vrednosti već prošao.

Upravo na tome se zasniva pravilo 1- 3 - 5.

Automobil može da izgubi više od polovine početne vrednosti

Prema Rajtovim rečima, nov automobil tokom samo prve godine može da izgubi između 15 i 35 odsto ukupne vrednosti.

Nije neuobičajeno ni da automobil tokom prve tri godine izgubi između 40 i 60 odsto svoje prvobitne cene.

- Najveća razlika u ceni između prve, treće i pete godine pokazuje period u kojem automobil najbrže gubi vrednost. Kod većine automobila najveći pad događa se tokom prve tri godine, a upravo prva godina često donosi najveći gubitak - objasnio je Rajt.

Kasnije se tempo amortizacije uglavnom usporava. Automobili stariji od šest godina, prema navedenim podacima, godišnje mogu da gube približno između pet i osam odsto vrednosti.

Kupci bi trebalo da obrate pažnju i na trenutak prodaje

Prodavci polovnih automobila mogu pažljivo da odaberu trenutak kada će vozilo ponuditi na tržištu, odnosno neposredno pre perioda u kojem bi njegova vrednost mogla značajnije da padne.

Zbog toga kupac ne bi trebalo da posmatra samo cenu koju će platiti prilikom kupovine. Važno je razmisliti i koliko će automobil vredeti kada dođe vreme da ga ponovo proda.

- Kupci se često usredsrede na iznos koji plaćaju prodavcu, ali gubitak koji nastane kada automobil kasnije prodaju može mnogo više da utiče na ukupne troškove. Nekoliko minuta provedenih u proveravanju cena istog vozila različite starosti može pomoći kupcima da izbegnu kupovinu neposredno pre novog velikog pada vrednosti - zaključio je Rajt.