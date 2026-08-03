Slušaj vest

Kada je budžet strogo ograničen, a automobil vam je prekopotreban, potraga za četvorotočkašem do 1.000 evra postaje prava mala avantura. Za ovaj novac ne možete očekivati luksuz iz salona, već prave automobilske "veterane" koji su uveliko pregazili dvadesetu godinu.

Zato, kada kupujete u ovom cenovnom rangu, zaboravite na opsesivno gledanje godišta i kilometraže. Ključna stvar je isključivo trenutno stanje vozila i to kako ga je prethodni vlasnik održavao.

1. Zastava i Yugo

Naši domaći klasici se mogu pazariti za zaista simboličan novac. Ne nude nikakav luksuz, zaboravite na klimu, a budite spremni i na to da ćete se sa majstorom češće viđati. Ipak, njihova najveća prednost je mehanika koja je toliko jednostavna da mnoge popravke možete odraditi sami u dvorištu. Odlični su za strogu gradsku vožnju, ali traže strpljenje i malo ljubavi prema retro automobilima.

Foto: Shutterstock

2. Volkswagen Golf (II i III)

Ova dva modela su na našim prostorima odavno dobila status legendi kada je u pitanju pouzdanost. Za hiljadu evra možete birati između benzinaca i dizelaša (uglavnom sa manuelnim menjačem), sa 3 ili 5 vrata. Jeftini su za održavanje, a kod nekih primeraka možete naleteti i na ispravnu klimu. Jednostavno rečeno, Golf je poput bureka, klasik sa kojim nema greške.

3. Fiat Punto

Punto je savršen izbor ako vam auto treba prvenstveno za odlazak na posao, do prodavnice i probijanje kroz gradski špic. Izuzetno je praktičan, okretan, a održavanje je bagatelno jer su delovi jeftini, a svaki majstor ga poznaje u dušu. Uz malo sreće, možete naći model sa solidnim paketom opreme koji uključuje i klima-uređaj.

4. Peugeot 206

Ako tražite automobil koji za malo novca nudi odličan dizajn, udobnost i dobru upravljivost, "dvestašestica" je pravi izbor. Ovi hečbekovi uglavnom dolaze sa manuelnim menjačem, a komfor je na zavidnom nivou za tu klasu. Ipak, budite oprezni, francuska elektronika u ovim godinama ume da bude ćudljiva, pa na to obratite posebnu pažnju prilikom kupovine.

Foto: Shutterstock

5. Opel Corsa

Mala, ekonomična i izuzetno žilava. Corsa možda nije automobil za kojim će se ljudi okretati na ulici, ali je sjajan izbor za one kojima je pouzdanost na prvom mestu. Bilo da se odlučite za dizel ili benzin, dobićete jeftino vozilo koje će verno služiti svojoj svrsi.

Zlatna pravila pri kupovini

Kada idete da gledate automobil od 1.000 evra, imajte na umu sledeće savete:

Povedite stručnjaka: Nikada ne idite sami. Obavezno povedite majstora ili prijatelja koji se odlično razume u mehaniku.

Proverite istoriju: Insistirajte na servisnoj knjižici i pitajte kada su rađeni veliki servisi i menjani ključni delovi. Prednost uvek dajte dugogodišnjim vlasnicima.

Spustite očekivanja za estetiku: Ogrebana farba, izbledela plastika ili škripava sedišta su normalna pojava. Fokusirajte se na to da vas auto bezbedno i sigurno preveze od tačke A do tačke B.

Papirologija: Čim kupite auto, odmah ga prevedite na svoje ime. Izbegnite vožnju na tuđe ovlašćenje kako vas kasnije ne bi bolela glava zbog tuđih kazni ili administrativnih problema.