Odlične vesti za vozače, akcize na naftne derivate smanjene su za 20 odsto, a nova mera važi do 9. avgusta.
Novčanik
Odlične vesti za vozače: Vlada produžila meru koja čuva novčanik, evo do kada će akcize na gorivo biti manje za 20 odsto
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Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate za 20 odsto, pa će ova mera važiti do 9. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.
Prema novoj odluci, privremeni iznosi akciza iznosiće 61,24 dinara po litru za olovni benzin, 57,60 dinara po litru za bezolovni benzin, dok će akciza na gasna ulja, odnosno dizel, iznositi 59,23 dinara po litru.
Prethodna odluka kojom su privremeno smanjeni iznosi akciza na derivate nafte bila je na snazi do 2. avgusta.
Nova odluka doneta je 30. jula, a potpisao ju je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.
Biznis Kurir
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