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Nacrtom zakona o izmenama Zakona o akcizama, koji je pripremilo Ministarstvo finansija, predloženo je ukidanje ograničenja prema kojem Vlada Srbije trenutno može da smanji akcize najviše za 20 odsto u slučaju povećanja cena nafte na svetskom tržištu.

Važeći Zakon o akcizama predviđa da, ukoliko dođe do rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno da smanji iznose akciza iz člana 9. tog zakona. Smanjenje može da bude u visini povećanja cena derivata nafte, ali prema postojećim pravilima ne može da bude veće od 20 odsto poslednjih objavljenih iznosa akciza.

Predloženim izmenama zakona briše se odredba kojom je bilo propisano da umanjenje akciza ne može prelaziti 20 procenata.

Nacrtom zakona predviđene su i izmene koje se odnose na visinu akciza u situacijama kada dođe do pada cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Takođe je precizirano na koji način će se dinarski iznosi akciza na derivate nafte usklađivati sa godišnjom stopom inflacije.

Biznis Kurir

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