Slušaj vest

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 2. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 26. jula.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizAkcize na gorivo u Srbiji smanjene za 20 odsto: Novi iznosi za benzin i dizel do 26. jula
gorivo.jpg
InfoBizHitna odluka Vlade: Novo pojeftinjenje goriva, akcize manje za 20 odsto, evo šta se dešava sa cenama na našim pumpama
gorivo.jpg
InfoBizOd sutra niže akcize na gorivo: Evo koliko ćemo ih plaćati do 19. jula
IMG_20260421_024532.jpg
InfoBizSmanjuje se akciza na gorivo! Vlada Srbije odlučila: Evo kad stupa na snagu
gorivo.jpg