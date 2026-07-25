Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na gorivo do 2. avgusta.
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Važna vest za sve vozače: Vlada produžila niže akcize na gorivo, evo do kada važi olakšica
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Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 2. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.
Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.
Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 26. jula.
Biznis Kurir
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