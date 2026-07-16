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Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

Ova mera doneta je kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta i ublažile posledice poremećaja na međunarodnom tržištu energenata.

Kako je saopšteno nakon sednice Vlade, privremeno smanjenje akciza predstavlja jednu od mera usmerenih na zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima snabdevanja.

Vlada navodi da je odluka doneta kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje naftnim derivatima i smanjio pritisak koji globalna kretanja na energetskom tržištu mogu imati na domaću privredu i građane.

Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o periodu važenja ove odluke niti kada će se smanjene akcize primenjivati u obračunu cena goriva.