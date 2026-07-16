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Šta će biti s NIS-om, pitanje je na koje, u ovom trenutku, niko nema odgovor. Kako ističu sagovornici Biznis Kurira, umesto očekivanog raspleta nakon dogovora Srbije s mađarskim MOL-om, došlo je do dodatnih komplikacija s našom naftnom kompanijom. Prema upozorenjima koje stižu iz Amerike, ostale su samo još dve nedelje da se Rusi i Mađari dogovore o NIS-u, u suprotnom će Srbija snositi posledice zbog sankcija NIS-u.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za britanski list Fajnenšel tajms u Parizu da je Srbija dobila signal iz Vašingtona da bi izuzeće NIS-a od američkih sankcija moglo da istekne krajem jula.

- SAD i Rusija rešile su nešto što je između njih, a mi smo dobili neku vrstu "prijateljskog upozorenja" da se izuzeće od sankcija možda neće obnoviti kad istekne krajem jula - rekao je Vučić i naglasio da su SAD jedine koje mogu da reše ovo pitanje.

Guraju nas ka nacionalizaciji

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, ocenio je da je očigledno da Rusi ne žele da prodaju NIS i samo otežu pregovore.

- Mi smo sporedni igrači u celoj priči, iako se sve lomi preko naših leđa. Da li će Amerikanci zaista da uvedu sankcije NIS-u kad za dve nedelje istekne licenca, ostaje da se vidi. Pritisak koji vrši SAD nas gura ka nacionalizaciji i da preuzmemo vođenje naše naftne kompanije. Srbija svakako neće sedeti skrštenih ruku i, ako budemo primorani i pod pretnjom sankcija, moraćemo da povučemo taj korak zato što je NIS za nas od strateškog značaja - istakao je Atanacković.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

Pored glavobolje oko NIS-a, Srbija se, kao i ostatak sveta, suočava s problemima oko cene nafte, što utiče na cenu goriva. Da bi se sprečio nagli skok cena goriva na pumpama i poremećaji na tržištu, predsednik Vučić je najavio dodatno smanjenje akciza.

- Akcize idu još dole. Donosimo nove mere zbog skoka cene nafte - poručio je predsednik iz Pariza.

Šta znači smanjenje akciza

On je naglasio da država pažljivo prati kretanja na međunarodnom tržištu energenata i da će reagovati kako bi očuvala stabilnost cena na domaćem tržištu.

Foto: Kurir TV

Šta dodatno smanjenje akciza znači za građane, za Biznis Kurir je objasnio ekonomista Aleksandar Stevanović.

- Akcize služe tome da se ublaže fluktuacije cena nafte. Logično je da država u trenutku kad je cena nafte na svetskom tržištu visoka snizi akcize ili ih čak dobrim delom ukine zato što osnovica iz koje se zahvata PDV jako raste. Ne mogu manje akcize u potpunosti da ublaže skok cene nafte, ali mogu da spreče ekstremna poskupljenja goriva. To znači da kad je stanje teško, određenim merama fiskalne politike država može omogućiti građanima i privredi da to stanje bude malo manje teško - objasnio je ekonomista.

Hoće li biti poskupljenja goriva

Kada je u pitanju cena goriva, prema rečima Stevanovića, u ovom momentu je jako teško prognozirati šta će se dešavati i da li će biti poskupljenja. On je naglasio da cena goriva zavisi od cene sirove nafte na svetskom tržištu, koju dobrim delom diktiraju događaji u Iranu.

- Mi smo "prihvatači cena", nismo ni Venecuela ni Saudijska Arabija, koje imaju jeftinu naftu, pa možemo samo da prihvatimo ono što se dešava. Ne može cena goriva ostati stabilna ako sirova nafte skoči na 120 dolara. Tada ne možete da sprečite poskupljenje čak i da potpuno ukinete akcize, ali možete da sprečite ekstremne skokove cene goriva, što država i čini - rekao je Stevanović.