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Fond PIO organizovao je danas u Pančevu tribinu kojoj je prisustvovalo 320 penzionera iz tog grada i okoline. Na skupu je bilo reči o zaštiti prava najstarijih građana, predstojećem povećanju penzija i novim pogodnostima koje se pripremaju za penzionere.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević poručila je da će penzioneri biti zaštićeni od zloupotreba trgovaca kojima su, kako je navela, često izloženi prilikom kupovine različitih proizvoda i usluga.

Ona je ujedno pozvala najstarije građane da se dodatno informišu i edukuju o zaštiti potrošačkih prava.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović rekao je da će uskoro biti saopšten procenat povećanja penzija, koje će biti uvećane pre kraja godine.

- Nadam se da ovo dobro raspoloženje vlada i zbog mera koje smo doneli i da će ovih 377,2 miliona evra koje ćemo vama vratiti posle 40 godina rada i doprinosa bar malo pomoći da živite bolje u ovoj godini, a mi ćemo se truditi da vredno radimo i da sledeće godine isto ovo postignemo - rekao je Ognjenović, objavljeno je na sajtu Fonda.

On je najavio da će, zahvaljujući predlozima i sugestijama penzionera sa tribina održanih u Vršcu, Kikindi i Somboru, za mesec do mesec i po dana biti organizovana konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni novi popusti namenjeni penzionerima.

- Gradimo zajedničku budućnost i slušamo naše penzionere. Moramo da budemo među ljudima, jer to je najvažnije - poručio je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić ukazao je na značaj saradnje između Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, istakavši da je saradnja ove dve institucije, koje zastupaju interese penzionerske populacije, poslednjih godina dodatno unapređena.