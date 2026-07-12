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Građani Srbije već danima ne prestaju da pričaju o najavljenoj podršci države penzinerima, ali i svim punoletnim građanima. Nema sumnje da će ova pomoć dobro doći i to u periodu kada je porodičan budžet prilično istanjem nakon odmora, a pred novu školsku godinu i pripremu zimice.

Više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji moglo bi već početkom septembra da dobije jednokratnu novčanu pomoć države, iako je prvobitni plan bio da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra. Razlog za moguće pomeranje roka jesu bolji budžetski prihodi od očekivanih, pre svega od naplate PDV-a i akciza tokom juna, što je otvorilo prostor da pomoć građanima stigne ranije.

Penzioneri će biti najveći korisnici novog državnog paketa podrške vrednog oko 600 miliona evra, koji je najavio državni vrh. Od ukupnog iznosa, čak 377,2 miliona evra biće usmereno direktno na račune oko 1,66 miliona najstarijih građana Srbije.

Ko dobija 35.000, a ko 20.000 dinara?

Kako bi raspodela bila što pravičnija, država je penzionere podelila u tri kategorije, u zavisnosti od visine mesečne penzije.

Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara): Ova kategorija najstarijih sugrađana će dobiti najveću novčanu pomoć. Ova grupa obuhvata oko 459.000 ljudi, među kojima su i brojni poljoprivredni penzioneri, a na njihove račune biće uplaćeno po 35.000 dinara. Za mnoge od njih taj iznos predstavlja gotovo jednu i po mesečnu penziju.

Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara: U ovoj kategoriji je oko 548.060 sugrađana čija je penzija do nivoa prosečne. Njima je namenjena jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

Penzioneri sa penzijama iznad proseka (preko 56.851 dinara): Treća grupa obuhvata 655.384 penzionera sa natprosečnim primanjima, kojima će država uplatiti po 20.000 dinara.

Novac stiže ranije?

Prema prvim najavbama bilo je planirano da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra, ali su dobri rezultati državne kase promenili očekivanja.

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Ministar finansija Siniša Mali i predsednik Aleksandar Vučić naveli su da su prihodi budžeta u junu premašili plan, što državi daje mogućnost da pomoć građanima isplati ranije, kako bi lakše prebrodili period kada tradicionalno rastu troškovi domaćinstava.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo pronaći način i sredstva da pomognemo onima koji imaju niža primanja - rekao je ministar finasija Siniša Mali.

Ranija isplata, kako se očekuje, mogla bi da olakša planiranje kućnog budžeta, ali i da omogući mnogim penzionerima da pomognu deci i unucima pred početak nove školske godine i završetak letnje sezone.

Ne stiže samo novac

Paket pomoći penzionerima u Srbiji ne podrazumeva samo jednokratnu novčanu isplatu. Za najstarije sugrađane su obezbeđeni i turistički vaučeri u vrednosti od po 10.000 dinara za odmor u Srbiji. Država će podeliti ukupno 30.000 vaučera, a pravo na njih imaće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Pored toga, najavljeno je i dodatno umanjenje računa za električnu energiju. Penzioneri i borci dobiće popust od 1.000 dinara na račun za struju, uz postojeće olakšice za energetski ugrožene kupce koje iznose od 20 do 40 odsto.

Nema novih zaduživanja

Ministar finansija naglasio je da će kompletan paket biti finansiran iz postojećih budžetskih prihoda, a ne novim zaduživanjem države.

- Reč je o odrazu ekonomske snage Srbije, socijalno odgovornog upravljanja državom i razumevanja da je posao države da radi u interesu svojih građana - poručio je Mali.

Kako je naveo, Srbija danas raspolaže sa više od pet milijardi evra na računu, uz istorijski visok nivo javnih investicija koje premašuju sedam odsto bruto domaćeg proizvoda.

Novac za sve punoletne građane

Osim penzionera država priprema pomoć i za ostale punoletne građane. Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država priprema i novi vid pomoći za sve punoletne građane Srbije.

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Iako nije želeo da iznosi detalje, ali je sada izvesno da je reč o novčanoj pomoći države.

- Biće u septembru, ali gledaćemo da bude i ranije, možda već sredinom meseca. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve punoletne građane. Još razmatramo modele, ali razmišljamo o našim ljudima - rekao je Vučić.

Detalji ovog programa još nisu saopšteni, ali je ministar finansija potvrdio da je reč o novčanoj pomoći.

- Ona je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana - poručio je Siniša Mali.

Jesen je period kada većina domaćinstava ima najveće izdatke od pripreme zimnice i kupovine ogreva, preko računa za grejanje i struju, do opremanja đaka za školu. Upravo zato država planira da sredstva budu isplaćena pre nego što ti troškovi dostignu vrhunac.

U narednim nedeljama očekuje se zvanična potvrda tačnih termina isplate, ali i više detalja o pomoći koja će obuhvatiti sve punoletne građane Srbije.