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Video koji je privukao veliku pažnju na internetu savršeno prikazuje zašto je Japan apsolutni svetski lider kada su u pitanju korisnička usluga i poštovanje putnika.

Snimak prikazuje situaciju na aerodromu u kojoj je jedan putnik, nakon preuzimanja prtljaga sa trake, primetio da mu je kofer oštećen tokom leta. Umesto onoga na šta je većina putnika širom sveta navikla, beskrajnih procedura, popunjavanja formulara, raspravljanja i nedelja čekanja na eventualnu odštetu, usledila je neverovatna reakcija osoblja.

U roku od samo nekoliko minuta, radnici su putniku doneli potpuno nov kofer istih dimenzija. Cilj je bio da putnik odmah može da prepakuje svoje stvari i neometano nastavi putovanje, bez ikakvog stresa.

Ovaj snimak oduševio je ljude širom planete, služeći kao primer vrhunske profesionalnosti, efikasnosti i brige o klijentima koja je duboko ukorenjena u japanskoj poslovnoj kulturi.