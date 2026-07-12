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Tržište dečije kozmetike danas je preplavljeno najrazličitijim preparatima, od krema sa složenim formulama do vlažnih maramica koje obećavaju savršenu negu. Ipak, sve veći broj dece suočava se sa problemom osetljive kože i upornih ojeda pelenske regije. U potrazi za rešenjem, farmaceutkinja Anđelka Arsić odlučila je da se okrene potpuno drugačijem pristupu, prirodi i tradicionalnim materijalima.

Spajanjem svog stručnog znanja i ličnog iskustva, ona je stvorila inovativan domaći brend zasnovan na korišćenju čiste srpske vune za tretiranje i prevenciju ojeda kod beba. Njen preduzetnički put, koji je nedavno krunisan i pobedom na prestižnoj Akademiji preduzetništva, predstavlja izvanredan primer kako se zaboravljeni prirodni resursi mogu transformisati u visoko vrednovan i tražen proizvod na modernom tržištu.

Foto: Privatna arhiva

Koncept iz Evrope prilagođen domaćem tržištu

Inspiracija za ovaj poslovni poduhvat nije potekla iz laboratorije, već iz svakodnevnog roditeljskog života. Kada je 2021. godine rodila svog prvog sina, Anđelka se suočila sa problemom ojeda koji je zahtevao brzu i efikasnu reakciju. Rešenje je stiglo neočekivano, u vidu poklona iz inostranstva.

- Dobili smo prvog sina. Kada sam se porodila došli su nam prijatelji koji žive u Nemačkoj i doneli su nam vunu za pelene koja postoji u Nemačkoj - kaže Anđelka za Biznis Kurir.

To im je otvorilo potpuno nove vidike kada je u pitanju nega dečije kože. Isprobavši dobijenu vunu, shvatili su koliko je efikasna, a istovremeno primetili da na našim prostorima takva alternativa uopšte ne postoji. Suprug i ona su doneli odluku da koncept koji već godinama uspešno funkcioniše u Zapadnoj Evropi, ponude domaćem tržištu.

- Prvi put smo se susreli sa tim i stvarno nam bilo jako čudno. Mi smo doneli koncept vune protiv ojeda na domaće tržište.

Ekološka svest i očuvanje zanata

Jedan od najvažnijih postulata Anđelkinog brenda jeste odanost isključivo lokalnim resursima. Odlučila je da iskoristi domaći potencijal, s obzirom na to da se u Srbiji neverovatnih 90 odsto prirodne vune jednostavno baca. Ipak, put do finalnog proizvoda bio je trnovit, a glavni izazov predstavljao je nedostatak pređašnjeg iskustva sa ovim materijalom.

1/10 Vidi galeriju U Srbiji se baca, Anđelka je od toga napravila biznis: Mame su bile skeptične, ali kada su bebama stavile vunu u pelenu, ojed je nestao Foto: Privatna arhiva

- Bilo je vrlo izazovno, mi apsolutno ništa nismo znali o vuni - priča Anđelka.

Uz logističke prepreke, trebalo je prevazići i duboko ukorenjene predrasude o vuni kao grubom materijalu koji bocka i izaziva nelagodu. Sama preduzetnica je imala negativne asocijacije iz perioda kada se bavila folklorom, sećajući se vunene suknje koja je bila izuzetno neudobna. Sličan stav imali su i roditelji kojima su nudili proizvod.

- Roditelji su bili dosta skeptični, govoreći nam "Kako da stavim dete u tu vunu, ima plastičnu pelenu i znoji se, vruće mu je užasno, a još i vuna da ga bocka".

Kako bi razbili ovaj mit, Anđelka i njen tim fokusirali su se na posebnu obradu materijala. Kvalitet i vrhunska mekoća konačnog proizvoda postignuti su insistiranjem na dvostrukom češljanju sirovine, ali je pronalaženje majstora za taj posao u Srbiji bilo izuzetno teško.

- Insistirali smo da se dva puta češlja vuna. Prvi izazov odnosio se na to da nađemo vunu u Srbiji, jer nismo imali ni gde je peremo, ni gde je češljamo. Na kraju smo uspeli da nađemo dobavljače koji to rade, ali je u pitanju zanat koji izumire.

Zbog ovakvih ograničenja na terenu, Anđelka ne krije da već sada aktivno planira dalje korake ka potpunoj osamostaljenosti i stabilizaciji svog poslovanja.

Nega iz ugla farmaceuta

Reakcije tržišta brzo su pokazale da je proizvod zaista bio neophodan. Danas Anđelkinu vunu koristi preko pet stotina beba. Roditelji do njenog proizvoda najčešće dolaze tek kada iscrpe sve druge komercijalne mogućnosti i kada se problematična koža iznova i iznova upali.

Foto: Privatna arhiva

- Kupuju mazalice, kreme i masti, a kod dece sa problematičnom kožom, odnosno osetljivom, uvek se vraća ojed. Roditelji kao poslednju opciju kažu "Ajde da isprobamo i to".

Kroz svoj brend, preduzetnica vrši i veoma važnu edukaciju roditelja. Kao farmaceut, ona zagovara minimalizam u higijeni dečije kože i otvoreno kritikuje preparate koji koži čine više štete nego koristi. Vuna, kako kaže, nije čudo koje rešava problem samo od sebe, već je ključ u pojednostavljenju celog procesa.

- Mi ne predstavljamo vunu kao magično rešenje, niti ona to jeste... Poenta je da se cela nega pelenske regije pojednostavi. Osim vode, peškira i kupke ili sapuna, bebi ne treba ništa više.

Zdrav san na prirodnim materijalima

Rukovodeći se filozofijom o neprocenjivim benefitima prirodnih materijala, brend je nedavno proširio svoj asortiman. Anđelka je kreirala proizvod namenjen zdravom i mirnom snu, odlučivši se za kombinaciju čiste vune i prirodnog lana.

- Izbacili smo i drugi proizvod. To je jastuk punjen sto posto vunom, navlaka lan - ističe Anđelka.

Ovaj potez došao je kao direktan odgovor na dominaciju sintetičkih materijala u industriji posteljina i jastuka. Ciljna grupa za novi proizvod prvenstveno su bile bebe starije od godinu dana (kada se preporučuje uvođenje jastuka), ali su ubrzo napravljene i veće dimenzije za odrasle članove porodice.

Edukacija i značaj Akademije preduzetništva

1/5 Vidi galeriju Anđelka Arsić pobednica Akademije preduzetništva Foto: Privatna arhiva

Iako je proizvod briljirao u praksi, Anđelka priznaje da je poslovni aspekt celog poduhvata zahtevao ozbiljnu nadogradnju. Dolazeći iz porodice koja se celog radnog veka oslanjala na tradicionalno zaposlenje, suprug i ona nisu imali neophodno preduzetničko predznanje. Pomoć je potražila na Akademiji preduzetništva, edukativnom programu za koji ima samo reči hvale.

- Što se tiče same Akademije preduzetništva, svima bih je preporučila - kaže Anđelka.

Ona se prvi put prijavila još 2022. godine, ali je zbog rođenja deteta i majčinskih obaveza morala da odustane od odlaska na edukaciju. Upornost se isplatila 2024. godine, kada je, uz podršku supruga koji je preuzeo brigu o deci, pohađala program na kojem je i odnela pobedu. Akademija im je pružila ključne alate za prelazak iz zanatske proizvodnje u struktuirani biznis.

Priroda protiv agresivnih terapija

Svoju poslovnu priču Anđelka Arsić zaokružuje iz ugla zdravstvenog radnika, koristeći priliku da pošalje jasnu i snažnu poruku kolegama iz medicinskog i farmaceutskog sektora. Njeno uspešno iskustvo sa vunom dokaz je da rešenje za mnoge dečije probleme ne mora nužno počinjati sa agresivnim terapijama.

Podseća da je nakon fakulteta normativ najčešće usmeren ka medikamentima, te da se za dermatološke probleme sve više zanemaruje priroda.

- Mislim da je u prirodi zdravlje, a da su lekovi za one bolesti za koje su namenjeni... Ojed nije jedna od tih stvari. Ojed je samo posledica upotrebe pelena, koje možemo sa vunom da rešimo - zaključuje Anđelka.