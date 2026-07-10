- Već su pisali i penzioneri. Malo su zabrinuti zbog pretnji da će da im se ukine pravo glasa. Mi ćemo da vodimo mrtvu trku oko mladih ljudi, neću da govorim o starijima. I mladi ljudi su razumeli da je loše kada ih svađate sa starijima. Razmislite koliko smo svi postali otuđeni. Penzionerima da kažem da se ne sekiraju, jer neće biti nikakvih mera protiv njih, jer oni su gradili ovu zemlju, mi smo njima dužni. Da izgovarate rečenicu "priroda će da učini svoje", vi niste čovek, neću da izgovaram reč kojom bih okarakterisao čoveka koji je to izgovorio, prosto niste dobar čovek, to je sve što mogu da kažem, ako vi želite nečiju smrt i mislite da je to jedini način, onda se vi varate. Podrška nama je neuporediva veća kod ljudi preko 45 godina, dakle, zrelih ozbiljnih ljudi koji imaju iskustvo koji znaju šta je država i šta je bilo u prošlosti.