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Postoje pića koja profesionalni konobari i barmeni nikada ne bi naručili na pojedinim mestima. Ako se bar nije specijalizovao za pripremu koktela, bolje ih nemojte naručivati. Takođe, izbegavajte da tražite piće koje iziskuje komplikovanu pripremu ili koktel sa više sastojaka ako se nalazite u lokalu u kom je velika gužva.

Vino na čašu u jeftinijim lokalima

- Nikada ne naručujem vino na čašu u kafiću koji služi jeftina pića - otkrio je Danijel Jom, glavni barmen u Esters Wine Shop & Baru u Santa Monici, u razgovoru za HuffPost.

- Nikada ne znaš koliko je dugo to vino bilo otvoreno, a i šanse da ću dobiti nešto dobro na takvom mestu su ravne nuli. Ukus vina počinje da propada odmah nakon otvaranja flaše i može se pokvariti za svega nekoliko dana, osim ako kafić nije izuzetno pedantan po pitanju čuvanja vina.

Preskočite točeni Ginis u gužvi

Mnogi veruju da je nemoguće pogrešiti sa točenim pivom. Džek Tajnan, koji radi u bruklinskoj pivnici Interboro Spirits & Ales, ne slaže se sa tim. Ako se nalazi u kafiću u kojem je gužva, nikada neće naručiti točeni Ginis.

- Točeni Ginis naručiću samo u lepom i tihom pabu, jer znam da će konobari tamo izdvojiti vreme da ga natoče kako treba - kaže Tajnan.

Foto: Profimedia

Ginis se tradicionalno toči u dva koraka – sa točenjem se staje nakon što se čaša napuni do tri četvrtine, kako bi mehurići stvorili prepoznatljivu baršunastu penu. Nakon što pivo malo odstoji, točenje se nastavlja do vrha čaše. Za to je potrebno vreme koje konobari u prepunom lokalu često nemaju.

Espreso martini tamo gde je loša kafa

- Ne naručujte espreso martini u kafiću koji ima lošu kafu - savetuje Alehandro Ečeverija iz bara njujorškog restorana Sushi by Bou.

Iako je ovaj koktel od kafe i votke postao izuzetno popularan u poslednjih nekoliko godina, ne pravi ga svako onako kako bi trebalo.

- Većina barova nije opremljena kvalitetnim aparatima za espreso, pa ni krajnji rezultat neće biti onakav kakav biste želeli - objašnjava on.