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Tržište nekretnina poslednjih godina beležilo je veliki rast cena, zbog čega se među kupcima sve češće postavljalo pitanje da li je isplativije kupiti potpuno nov stan ili starogradnju koja bi zahtevala dodatna ulaganja i adaptaciju. Rast cena nije zaobišao ni velike evropske ekonomije, pa su i u Nemačkoj, koja je važila za jedno od najstabilnijih tržišta, vrednosti nekretnina značajno porasle.

Foto: Shuttersrtock

O tome šta je danas bolji izbor za kupce, koliko se isplati renoviranje starih stanova i kakva su očekivanja za naredni period govorili su u emisiji "Redakcija", Nenad Đorđević, vlasnik agencije za prodaju nekretnina, i pravnica Jelena Prodanić za Kurir televiziju.

"U apsolutnom iznosu cena renoviranja je porasla"

Nenad Đorđević je objasnio da su cene stanova od 2019. i 2020. godine do danas beležile veliki rast, ali da je istovremeno poskupela i sama adaptacija, zbog čega kupci nisu bili u nepovoljnijem položaju nego ranije kada je reč o odnosu tih troškova.

Nenad Đorđević, vlasnik agencije za prodaju nekretnina Foto: Kurir Televizija

- Cene nekretnina su porasle u poslednjih pet godina, ali je porasla i cena adaptacije. Ako kupite star stan pa ga renovirate, odnos tih troškova u odnosu na cenu nekretnine ostao je isti, jer je i cena nekretnina, ako uzmemo Beograd od 2019. do danas, porasla možda preko 130 do 140 odsto u proseku - rekao je Nenad Đorđević.

Đorđević je dodao da su više cene renoviranja bile posledica manjka radne snage u građevinarstvu, kao i veće potražnje za uslugama majstora. Kako je naveo, tržište građevinskih usluga nije direktno povezano sa tržištem nekretnina, već na njega utiču ponuda, potražnja i kretanja na tržištu kapitala.

- U apsolutnom iznosu porasla je cena renoviranja, ali u relativnom nije. Nema radne snage, ponuda radne snage u građevinarstvu se značajno smanjila, potražnja je veća nego što je bila pre sedam-osam godina, i to je doprinelo da je problem naći majstore, ali i da su cene njihovog rada značajno veće - objasnio je Nenad Đorđević.

"Poskupljenja su bila neminovna, neke stvari skuplje i do 40 odsto"

Pravnica Jelena Prodanić ocenila je da su poslednjih nekoliko godina cene u građevinarstvu značajno porasle, a kao ključne faktore izdvojila je poremećaje u lancima snabdevanja i rast troškova energije.

Jelena Prodanić, pravnica Foto: Kurir Televizija

- U poslednjih par godina se primetilo da su cene stvarno nenormalno skočile. Prvi faktor je definitivno bila korona, kada su firme imale problem da nabave bilo kakve materijale. Materijali su kasnili i bilo je pitanje da li ste i pod kojim uslovima uopšte mogli da dođete do tog materijala - rekla je Jelena Prodanić.

Ona je dodala da je nakon pandemije dodatni uticaj imao i rat u Ukrajini, posebno kroz rast cena energenata, što se odrazilo na ukupne troškove u građevinskom sektoru.

- Sledeći skok se povezuje sa ratom u Ukrajini, zbog energetskih cena i svega što je usledilo. Da je sve poskupelo nekih 20 do 30 odsto, to je definitivno istina, a neki ljudi kažu da su pojedine stvari poskupele čak i do 40 odsto - istakla je Jelena Prodanić za Kurir televiziju.

03:54 CENE STANOVA U BEOGRADU SKOČILE ZA 140 ODSTO! Stručnjaci otkrili zašto su cene skočile u nebesa "Ponuda radne snage u građevinarstvu se značajno smanjila" Izvor: Kurir televizija

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