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Stručnjaci poručuju mladima da ako su u mogućnosti ne odlažu kupovinu stana jer, ukoliko ne bude globalnih potresa u narednom periodu, može se očekivati samo dalji rast cena.

Kupovina prve nekretnine godinama je predstavljala jedan od najvećih životnih izazova za mlade u Srbiji. Zato ne čudi što je interesovanje za subvencionisane stambene kredite premašilo očekivanja.

Do sada je odobreno više od 7.000 kredita za kupovinu stanova, dok je podneto više od 11.000 zahteva. Zbog velikog interesovanja, država je proširila garantnu šemu za dodatnih 300 miliona evra, piše RTS.

Vlasništvo i dalje prioritet

Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović ističe da Srbija ima specifičan odnos prema vlasništvu nad stanom ili kućom.

- Kod nas je kulturološki veoma važno da čovek što pre obezbedi sebi i svojoj deci krov nad glavom u vlasništvu. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja, gde veliki broj ljudi čitav život provede kao podstanar, u Srbiji je posedovanje nekretnine jedan od glavnih životnih ciljeva - navodi Pašanović.

Ervin Pašanović, stručnjak za neketninine Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, program subvencionisanih kredita mladima donosi veću sigurnost i olakšava prve korake ka samostalnom životu.

Povoljniji uslovi za kupovinu stana

Jedna od najznačajnijih pogodnosti je minimalno učešće od jedan odsto, kao i mogućnost da roditelji budu žiranti ili da obezbede dodatni kolateral.

- Ceo paket je osmišljen tako da mladima omogući lakši pristup stambenim kreditima i pomogne im da što pre dođu do sopstvene nekretnine - ističe Pašanović.

Nenad Đorđević iz Klastera nekretnina navodi da je teško odrediti profil prosečnog korisnika kredita jer su uslovi omogućili da se zajmovima koriste različite kategorije mladih – od zaposlenih do studenata koji imaju podršku porodice.

Beograd najtraženiji

Najveći broj stanova kupljen je u Beogradu, ali su zbog cena mnogi kupci bili usmereni i ka drugim gradovima i pristupačnijim lokacijama.

Stručnjaci ističu da mladi prilikom kupovine ne gledaju samo cenu kvadrata već i dostupnost sadržaja – radnih mesta, škola, vrtića, fakulteta, sportskih i kulturnih objekata.

Foto: Shutterstock, Kurir

- Ljudi ne traže samo stan već i okruženje u kom mogu da žive, rade i podižu porodicu - naglašava Ervin Pašanović.

Prema njegovim rečima, u Beogradu je i dalje moguće pronaći stanove do 100.000 evra u naseljima poput Mirijeva, Žarkova, Rakovice, Banovog brda ili delova opštine Zvezdara, koji su dobro infrastrukturno povezani sa centrom grada.

Cene kvadrata će nastaviti blagi rast

Sagovornici se slažu da nema naznaka pada cena na tržištu nekretnina.

- Ukoliko ne dođe do većih geopolitičkih ili ekonomskih potresa, očekujemo nastavak blagog rasta cena do kraja godine i tokom naredne godine - ističu stručnjaci.

Kao razloge navode činjenicu da je potražnja i dalje veća od ponude, kao i da veliki deo slobodnog kapitala građani usmeravaju upravo u kupovinu nekretnina.

Poruka mladima je da, ukoliko su u mogućnosti, ne odlažu kupovinu stana očekujući pad cena.

- Kada cene počnu značajno da padaju, obično je reč o krizi. A u kriznim periodima teže je doći do kredita. Zato je važno iskoristiti priliku onda kada postoji mogućnost za kupovinu - zaključuju Pašanović i Đorđević.