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Sa samo dva stanovnika, četvorokrevetnom kućom u ulici i nezvaničnim opisom posla gradonačelnika koji uključuje vođenje pošte i točenje piva, grad Kuladi u zabačenom delu grada traži nove vlasnike nekretnina spremne da prihvate nekonvencionalan način života.

Ako želite da postanete gradonačelnik, upravnik pošte, krčmar i upravnik motela istovremeno, ovo mesto, sa pabom, restoranom, motelom i prodavnicom mešovite robe, pojavilo se na tržištu nekretnina po ceni nižoj od cene mnogih kuća u Evropi.

Sa samo dva preostala stanovnika, maleno naselje Kuladi u Australiji traži novog vlasnika koji je spreman da zameni gradski život za mulga drveće, široko nebo i priliku da vodi grad gotovo potpuno samostalno.

Poznat kao najmanji grad u Australiji, može biti vaš ako imate viška 400.000 australijskih dolara (243.000 evra).

Oko 800 kilometara od velikog grada Brizbejna, njegova dva sadašnja stanovnika, Kerol Jarou i Džo Kornel, planiraju, svako za sebe, da se penzionišu i presele.

Kupili su Foxtrap Road House 2023. godine; broj stanovnika grada računa se prema broju ljudi koji poseduju ovaj biznis.

Novi vlasnici imaće priliku da promene izgled celog grada, koji je nekada bio prometno železničko čvorište. Godine 1967. vozovi su ovde prestali da staju dok se ovčarska industrija smanjivala, a stanovnici su polako odlazili.

Beki Džejsman iz agencije "Charleville Real Estate", koja prodaje grad, rekla je: Foxtrap je ceo grad, i ako ga kupi grupa od četiri osobe, broj stanovnika će se udvostručiti.

Jeisman preporučuje kupovinu svima, od roditelja čija su deca odrasla do porodica koje traže neobičan način života, ali vlasništvo nad gradom ima i određene uslove.

Foto: AI, ChatGPT

Vlasnik, ili vlasnici, moraće da budu neformalni gradonačelnik, kao i poštar, prodavac, kuvar, recepcioner u motelu i vlasnik puba.

U razgovoru za "Gardijan", dosadašnja vlasnica Kerol objasnila je: Hrana i pab su verovatno najvažniji poslovi; takođe obavljamo dostavu pošte kao deo poštanske službe.

Danas su sadržaji, uključujući roadhouse i čak restoran sa četiri zvezdice, iznenađujuće popularni.

Veći gradovi poput obližnjeg Šarlevila i ljudi iz, prema Kerolinoj, okoline u prečniku od 70 km, održavaju grad živim.

- Otkako su stanovnici otišli, mnogi su se preselili u Šarlevila i okolinu, dolaze ljudi koji su ovde odrasli da obiđu stara mesta - rekla je ona za "Gardijan".