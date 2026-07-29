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Mnogi misle da zid može da se kreči beskonačno mnogo puta, sve dok nova boja prekriva staru. Međutim, stručnjaci upozoravaju da previše slojeva, naročito na loše pripremljenoj podlozi, može izazvati ljuštenje, pucanje i ozbiljna oštećenja.

I zidovi imaju svoje granice, a problemi se mogu pojaviti mnogo pre nego što očekujete.

Zašto boja počinje da puca i otpada?

Prema stručnjacima za uređenje enterijera, zid može da izdrži veliki broj premaza ako je podloga zdrava. Međutim, kada slojevi postanu predebeli ili se nanose preko oštećene površine, boja gubi prijanjajuću moć i počinje da se odvaja.

Američki arhitekta Alan Foster objašnjava da ne postoji "magičan broj" slojeva boje. Neki zidovi bez problema nose i deset premaza, dok drugi počinju da se ljušte već posle trećeg. Presudno je stanje podloge, a ne broj krečenja.

Najčešći uzrok problema je vlaga. Kondenzacija u kupatilu i kuhinji, curenje cevi ili loša izolacija omogućavaju vlazi da prodre u zid, zbog čega boja bubri, stvara mehuriće i ljušti se. Probleme izaziva i loša priprema površine. Ako zid nije očišćen od prašine, masnoće i ostataka stare boje, novi premaz neće imati za šta da se veže. Ni najkvalitetnija boja neće trajati ako se nanese preko podloge koja se već osipa.

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Dodatni rizik predstavljaju jeftine i nekvalitetne boje, koje slabije prijanjaju, manje su otporne na habanje i često ne dozvoljavaju zidu da "diše", pa mogu zadržavati vlagu.

Znakovi da zid nije dovoljno samo prefarbati

Postoje jasni pokazatelji da je potrebno ozbiljnije renoviranje, a ne samo novi sloj boje:

ljuštenje, pucanje ili mehurići na površini

beli, kredasti trag koji ostaje na ruci kada dodirnete zid

tvrdokorne fleke i ogrebotine koje se više ne mogu oprati

izbledele površine, naročito na zidovima izloženim suncu

buđ i tamne mrlje u uglovima ili vlažnim prostorijama

Ako su prisutni ovi problemi, novo krečenje neće ih rešiti, već će ih samo privremeno prikriti.

Kako pravilno pripremiti zid za krečenje?

Kada se stari slojevi ljušte, prvo ih treba ukloniti špahtlom. Nakon toga zid se brusi kako bi se izravnale neravnine i obezbedilo bolje prijanjanje nove boje. Sve pukotine i rupe potrebno je popuniti masom za gletovanje, a zatim ponovo izbrusiti. Zid potom treba dobro očistiti od prašine i masnoće, dok se masne fleke uklanjaju blagim deterdžentom. Poslednji korak je nanošenje impregnacije ili temeljnog premaza, koji učvršćuje podlogu i omogućava da završna boja traje znatno duže.

Koliko često bi trebalo krečiti?

Učestalost krečenja zavisi od prostorije:

kuhinje i kupatila - na svake tri do četiri godine

hodnici i stepeništa - na svake dve do tri godine

dnevne i spavaće sobe - otprilike na svakih pet do sedam godina, u zavisnosti od načina korišćenja

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Kvalitetnije boje imaju bolju pokrivnost, otpornije su na habanje, lakše se peru i manje pucaju prilikom prirodnog pomeranja zidova.

Kada oštećeni zidovi postaju zdravstveni problem?

Ljuštenje boje nije samo estetski nedostatak. Mnogo veći problem predstavljaju vlaga i buđ, čije spore mogu izazvati ili pogoršati astmu, alergije, kašalj, zapušen nos i iritaciju očiju. Najugroženiji su deca, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunitetom. Pored toga, pojedini nekvalitetni premazi mogu ispuštati isparljiva organska jedinjenja koja kod osetljivih osoba mogu izazvati glavobolju, vrtoglavicu i iritaciju disajnih puteva.