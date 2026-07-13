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Trendovi za zidove u 2026. godini pokazuju da vreme kada su hladna bela i siva bile gotovo jedini izbor za enterijer polako prolazi. Godinama su zidovi u stanovima uglavnom imali ulogu neutralne pozadine, najčešće su bili beli, sivi ili eventualno obogaćeni jednim akcentnim zidom iza televizora ili kreveta.

Tokom 2026. godine takav pristup sve više ustupa mesto drugačijem razmišljanju. Zid više nije samo površina koja se okreči i zanemari, već postaje jedan od ključnih elemenata prostora koji utiče na prvi utisak, atmosferu i način na koji doživljavamo dom.

Ovo je naročito značajno kod stanova koji se renoviraju, pripremaju za prodaju ili izdavanje. Dobro osmišljen zid može značajno promeniti izgled čitavog prostora, učiniti ga toplijim, elegantnijim, uređenijim i privlačnijim na fotografijama. Ovo su pet promena koje će obeležiti uređenje domova tokom 2026. godine.

Teksturirani zidovi potiskuju klasične ravne površine

Najveća promena ne odnosi se samo na izbor boje, već i na samu strukturu zida. Jednolična bela površina više nije jedino sigurno rešenje, posebno kada prostoru treba dodati karakter.

Sve veću popularnost dobijaju "limewash" tehnika, venecijanski malter, glineni premazi, mineralne boje, mikrocement i ručno obrađene završne obrade, jer zidovima daju dubinu i slojevitost koju obična farba teško može da postigne.

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Ovakve površine ne moraju biti upadljive. Njihova vrednost je upravo u tome što prostoru donose osećaj topline, smirenosti i vizuelnog bogatstva.

Prema Houzz izveštaju za leto 2026. godine, pretrage za venecijanski malter povećale su se za 94 odsto, dok je interesovanje za limewash boju za enterijer poraslo za 53 odsto. Ovi podaci pokazuju da se pažnja sve više usmerava ka zidovima koji imaju teksturu, prirodan izgled i određenu dozu nesavršenosti.

U novim stanovima, gde su prostorije često pravilne i bez izraženih arhitektonskih detalja, teksturirani zidovi unose toplinu i karakter. U starijim nekretninama dodatno naglašavaju postojeću strukturu i mogu doprineti skupljem i zrelijem izgledu renoviranja.

Zbog toga trendovi za zidove 2026. teksturu izdvajaju kao jedan od najvažnijih pravaca u dizajnu enterijera.

Tapete se vraćaju, ali sada preuzimaju veće površine

Tapete ponovo postaju popularne, ali njihova primena više nije ista kao ranije. Umesto da budu rezervisane samo za jedan zid iza kreveta ili garniture, sve češće se koriste u čitavim prostorijama, na plafonima, u hodnicima, nišama, trpezarijama i gostinskim toaletima.

Najveća promena ogleda se u tome što tapeta više nije samo ukrasni detalj. Ona postaje način da prostor dobije svoj identitet.

U manjim prostorijama, poput toaleta ili predsoblja, tapeta može napraviti snažniji efekat nego skup komad nameštaja ili nova rasveta. U spavaćim sobama doprinosi toplijem osećaju prostora, dok u trpezarijama stvara intimniju atmosferu. Hodnik sa dobro odabranom tapetom može ostaviti snažan prvi utisak.

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Posebno je korisna u prostorima koji se lako pamte na fotografijama oglasa, kao što su ulazni delovi, trpezarije, kupatila, gostinski toaleti i spavaće sobe. To je važno vlasnicima koji nekretninu pripremaju za prodaju ili izdavanje, jer upečatljiv zid može izdvojiti stan među mnogim sličnim ponudama.

Trendovi za zidove 2026. posebno izdvajaju tapete sa teksturama, prirodnim motivima, muralima, damask šarama i takozvani wallpaper drenching pristup, gde se dezen ne zadržava na jednom zidu, već obuhvata veću površinu prostora.

To ipak ne znači da svaki enterijer treba da bude prenaglašen. Najbolji efekat postiže se kada se tapeta koristi promišljeno i na mestima gde prostor može da podrži izraženiji vizuelni element.

Color drenching povezuje zidove, plafone i stolariju

Jedan od najznačajnijih trendova u farbanju enterijera jeste color drenching, tehnika u kojoj se ista ili slična nijansa nanosi na zidove, plafon, lajsne i vrata, a ponekad i na police, radijatore ili ugrađene elemente.

Na prvi pogled ova tehnika može delovati odvažno, ali u praksi često daje mirniji i luksuzniji izgled od klasične kombinacije belih zidova, kontrastnih detalja i jednog obojenog zida.

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Kada između zidova, plafona i stolarije nema naglih prelaza, prostor izgleda skladnije, povezanije i zaokruženije.

Zillow je u svom izveštaju o trendovima doma za 2026. naveo da je broj oglasa za nekretnine u kojima se pominje color drenching porastao za 149 odsto u odnosu na prethodnu godinu. To pokazuje da ova tehnika više nije namenjena samo dizajnerskim studijima i časopisima, već postaje deo načina na koji se nekretnine predstavljaju kupcima.

U praksi, color drenching se posebno dobro uklapa u manje prostorije, hodnike, radne sobe i spavaće sobe. Jedna nijansa može vizuelno povezati prostor i učiniti ga mirnijim.

Zbog toga trendovi za zidove 2026. ovu tehniku izdvajaju kao jednostavan način da prostor izgleda luksuznije bez komplikovanih zahvata.

Drveni paneli vraćaju arhitektonski karakter prostoru

Drveni zidovi u 2026. više nisu samo dekorativne letvice iza televizora. Sve više pažnje dobijaju kvalitetni zidni paneli, boiserie, furnirane obloge, vertikalni elementi i površine koje izgledaju kao sastavni deo arhitekture prostora.

Ovo je posebno važno za stanove kojima nedostaje izražen karakter. Jedan pažljivo izveden zid može potpuno promeniti izgled dnevne sobe, hodnika ili spavaće sobe.

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Drvo prostoru daje toplinu i strukturu. Posebno dolazi do izražaja kada se zidna obloga poveže sa podovima, vratima i rasvetom.

Kod ovog trenda kvalitet izvedbe je presudan. Loše postavljene letvice, tanke obloge ili elementi koji nisu prilagođeni proporcijama prostorije mogu ostaviti jeftin utisak.

Dobar drveni panel ne treba da izgleda kao dodatak koji je naknadno postavljen, već kao element koji prirodno pripada prostoru.

Zato trendovi za zidove 2026. ne posmatraju drvo samo kao dekoraciju, već kao način da enterijer dobije ritam, dubinu i arhitektonsku logiku.

Toplije nijanse zamenjuju hladnu belu i sivu

Bela boja neće nestati iz enterijera, ali hladna i sterilna bela više nije jedini siguran izbor. Isto važi i za sivu, koja je godinama dominirala kao neutralna opcija.

Trendovi za zidove 2026. jasno pokazuju prelazak ka toplijim i prirodnijim tonovima. Sve više se koriste khaki, pesak, glina, terakota, maslinasta, braon, indigo, teal i nežnije nijanse bele.

Ove boje ne opterećuju prostor, ali mu daju više dubine i karaktera nego klasična bela ili hladnosiva paleta.

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Sherwin-Williams je za boju godine 2026. izabrao Universal Khaki, toplu neutralnu nijansu koja se zasniva na dugotrajnosti i jednostavnom uklapanju u enterijer. Pantone je za 2026. odabrao Cloud Dancer, nežnu belu nijansu, što pokazuje da bela ostaje prisutna, ali u prirodnijem i mekšem obliku.

Za vlasnike stanova ovo ima praktičan značaj. Boja zida treba da odgovara stvarnom dnevnom svetlu, podovima, nameštaju i stolariji, a ne samo da izgleda dobro na uzorku iz prodavnice.

Toplije nijanse često su zahvalnije za svakodnevni život, lakše se kombinuju sa drvetom i stvaraju prijatniju atmosferu.

Zid postaje najbrži način za osveženje doma

Ako želite da dom u 2026. izgleda savremenije, nije uvek potrebno menjati sav nameštaj. Često je dovoljno krenuti od zidova.

Teksture donose dubinu, tapete dodaju karakter, "color drenching" povezuje prostor, drveni paneli vraćaju osećaj arhitekture, dok toplije boje uklanjaju hladan i sterilan utisak.

Najvažnija poruka trendova za zidove 2026. jeste da zid više nije samo neutralna površina koja zatvara prostor. On postaje jedan od najbržih načina da stan izgleda promišljenije, toplije i skuplje, čak i kada se ništa drugo u njemu ne menja.