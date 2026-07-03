Slušaj vest

Krov je kruna svake kuće i njena prva, a ujedno i najvažnija linija odbrane od surovih vremenskih uslova. Bilo da gradite novi dom ili renovirate stari, radovi na krovu predstavljaju jednu od najvećih i najozbiljnijih finansijskih investicija. Nažalost, u želji da uštede novac ili usled nepoznavanja osnovnih građevinskih pravila, vlasnici objekata veoma često prave kardinalne greške. Te greške se retko pokazuju odmah, ali kada voda jednom pronađe svoj put, šteta se meri u hiljadama evra.

1. Predugo odlaganje zamene

Jedna od najopasnijih grešaka jeste ignorisanje znakova dotrajalosti i odlaganje radova sve dok voda ne počne bukvalno da kaplje sa plafona u dnevnoj sobi. Mnogi se vode logikom "izdržaće još ovu zimu", ne shvatajući šta se zapravo dešava ispod površine.

Kada stari krovni pokrivač počne da propušta i najmanju količinu vlage, ta voda direktno napada drvenu krovnu konstrukciju, rogove, grede i daske. Drvo koje je konstantno izloženo vlazi počinje da truli, gubi svoju nosivost i postaje idealno tlo za razvoj opasnih gljivica i insekata. Ukoliko reagujete na vreme, sanacija se može svesti samo na zamenu crepa i folije. Međutim, ukoliko zakasnite, trula konstrukcija će zahtevati kompletnu zamenu celokupne drvene građe, što troškove renoviranja može uvećati i do tri puta, a pritom rizikujete i trajno oštećenje fasade i unutrašnjih zidova.

Foto: Printscreen/Youtube/Majstor Mario

2. Neadekvatan izbor krovnog pokrivača

Biranje krovnog pokrivača samo zato što vam se vizuelno dopada njegova boja ili oblik, bez prethodne konsultacije sa strukom, vodi u siguran problem. Odabir između tradicionalnog crepa, metalnog lima ili bitumenske šindre isključivo diktiraju dva faktora, nagib krova i nosivost konstrukcije.

Teški pokrivači, poput glinenog ili betonskog crepa, zahtevaju masivnu, izuzetno jaku drvenu konstrukciju koja može da izdrži tu težinu. Takođe, crep se ne sme postavljati na krovove sa veoma blagim padom, jer jak vetar može podvući kišu i sneg ispod njega. Sa druge strane, rebrasti ili falcovani lim je izuzetno lak i predstavlja savršeno rešenje za krovove sa malim nagibom. Bitumenska tegola, s treće strane, zahteva postavljanje pune, ravne podloge preko cele površine krova. Pre kupovine materijala, statičar ili iskusni izvođač moraju dati zeleno svetlo.

3. Zanemarivanje ventilacije krova

U modernom građevinarstvu, gde se teži maksimalnoj termoizolaciji i hermetičkom zatvaranju kuća, provetravanje krova je postalo apsolutni inženjerski imperativ. Iako laicima zvuči potpuno kontradiktorno da krov koji štiti od vetra treba da ima protok vazduha ispod crepa, nedostatak ventilacije je put u propast.

Foto: Printscreen/Youtube/Majstor Mario

Pravilno izveden krov mora imati formiran vazdušni kanal između termoizolacije i samog krovnog pokrivača. Tokom zime, topao vazduh koji iz unutrašnjosti kuće beži ka krovu sudara se sa ledenim crepom, usled čega nastaje kondenzacija. Ukoliko nema ventilacionog sloja koji će taj vlažan vazduh izvući napolje, kapljice vode će natopiti i uništiti izolaciju, staklenu ili kamenu vunu. Leti, taj isti ventilacioni kanal služi kao prirodni rashladni sistem koji sprečava ekstremno pregrevanje potkrovlja.

4. Izostanak ili loša izrada sekundarnog krova

Nekada su se krovovi zidali tako što se crep kucao direktno na letve, bez ikakve dodatne zaštite ispod njega. Danas se takav način rada smatra grubim građevinskim propustom. Taj skriveni, dodatni štit naziva se sekundarni krov.

Sekundarni krov se formira upotrebom savremenih paropropusno-vodonepropusnih folija. Ova folija se pažljivo zateže preko rogova, a tek preko nje idu letve za crep. Njena uloga je genijalna i dvostruka. Sa spoljne strane, ona je potpuno nepropusna za vodu, ukoliko jak vetar podvuče kišu ili suvi sneg ispod crepa, folija će tu vodu bezbedno sprovesti u oluk, štiteći unutrašnjost. Sa unutrašnje strane, ona je mikroskopski paropropusna, što znači da dozvoljava vodenoj pari iz kuće da nesmetano izađe napolje. Korišćenje najjeftinijih folija koje se vremenom raspadnu, ili njihovo potpuno izostavljanje, garantuje curenje u stambeni prostor.

5. Izbor pogrešnog majstora

Sve prethodno navedeno, od savršenog tajminga, preko najkvalitetnijeg crepa, do najboljih svetskih folija, potpuno gubi smisao ukoliko izvođenje radova poverite nestručnim licima. Najskuplja greška koju investitor može da napravi jeste angažovanje neproverenog majstora, vođen isključivo najnižom ponuđenom cenom za radni sat.