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Većina vlasnika kuća u Srbiji prilikom izgradnje ili renoviranja krova i dalje bira tradicionalni glineni ili betonski crep. Poslednjih godina sve veću popularnost stiče i tegola kao pristupačno i kvalitetno rešenje. Sa druge strane, limeni krovovi su i dalje manje zastupljeni nego što zaslužuju. Razlog za to leži u brojnim predrasudama koje prate ovu vrstu pokrivača, od toga da nisu bezbedni, da su bučni tokom kiše, da su namenjeni isključivo pomoćnim objektima ili da imaju kratak vek trajanja. Ali koliko su takve tvrdnje zaista tačne? I koliko dugo limeni krovovi mogu da traju?

Limeni krovovi se najčešće izrađuju od pocinkovanog čeličnog lima, a ređe od aluminijuma. Savremeni modeli po izgledu i boji veoma podsećaju na klasičan glineni crep, a dostupni su u različitim profilima, nijansama i sa zaštitnim slojevima koji produžavaju njihov vek trajanja.

Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste jednostavnija i brža montaža u odnosu na druge krovne pokrivače. Zbog male težine ne opterećuju konstrukciju, pa predstavljaju odlično rešenje kako za obnovu starijih objekata, tako i za novogradnju kod koje postoje ograničenja u nosivosti krova.

Foto: Printscreen/Youtube/Majstor Mario

Koliko dugo traju limeni krovovi

Većina proizvođača daje garanciju od oko 30 godina na limene krovne pokrivače, ali praksa pokazuje da njihov radni vek može biti znatno duži. Kvalitetno izveden i pravilno održavan krov od pocinkovanog čeličnog lima može trajati i do 70 godina. Na njegovu dugotrajnost utiču faktori kao što su intenzitet UV zračenja, kvalitet ventilacije krovne konstrukcije i usklađenost spojnih elemenata.

Drugim rečima, vek trajanja limenog krova može biti gotovo jednak veku same krovne konstrukcije.

Posebno je važno istaći da se limeni krovovi veoma dobro ponašaju u klimatskim uslovima karakterističnim za naše podneblje. Jako sunce, obilne padavine, sneg i povremeni grad uglavnom ne predstavljaju problem. Iskustva brojnih korisnika pokazuju da pravilno postavljen lim bez teškoća podnosi i zahtevnije vremenske uslove. Naravno, preduslov za to je stručno izvedena montaža u skladu sa pravilima struke.

U poređenju sa drugim vrstama pokrivača, limeni krov ima duži vek trajanja od krova prekrivenog tegolom, koja se preporučuje za blaže klimatske uslove, kao i od krova sa betonskim crepom. Glineni crep ipak ostaje rekorder po dugotrajnosti, jer može trajati i više od jednog veka. Ipak, limeni krov donosi brojne prednosti koje ga u mnogim situacijama čine boljim izborom.

Manje opterećenje za krovnu konstrukciju

Kvadratni metar limenog pokrivača teži približno 4,5 kilograma. Za poređenje, isti kvadratni metar glinenog crepa može imati masu veću od 40 kilograma. To znači da će limeni pokrivač na krovu površine 100 m² težiti oko 450 kilograma, dok će glineni crep na istoj površini opteretiti konstrukciju sa više od četiri tone, piše Daibau.

Foto: Profimedia

Zbog toga se limeni krov često koristi pri renoviranju starijih objekata, kao i za montažne kuće, garaže, nadstrešnice i terase.

Kod adaptacije starih kuća u Srbiji ovo je posebno značajno, jer postojeće drvene konstrukcije često nisu projektovane za velika opterećenja.

Takođe, tokom zemljotresa lakši krov predstavlja dodatnu prednost, jer smanjuje ukupno opterećenje objekta.

Brža i ekonomičnija ugradnja

Manja masa pokrivača olakšava transport i ubrzava postavljanje. Dok se crep i tegola ugrađuju element po element, limeni paneli pokrivaju znatno veću površinu odjednom. Rezultat su kraći rokovi izvođenja radova, manje utrošenih radnih sati i niži troškovi montaže.

Pored toga, i cena samog materijala je često povoljnija. Trapezni limovi spadaju među najpristupačnije krovne pokrivače na tržištu.

Prosečna cena limenog pokrivača kreće se od oko 7 evra po kvadratu za jednostavnije profile, dok deblji limovi sa zaštitnim premazima koštaju od 10 evra po kvadratu i naviše.

Otpornost na kišu, sneg i vetar

Savremeni limeni krovovi uspešno odgovaraju na izazove gotovo svih vremenskih uslova.

Zbog glatke površine, sneg se lakše spušta sa krova, čime se smanjuje opterećenje konstrukcije tokom zime. Ovo je naročito korisno u planinskim krajevima gde se sneg zadržava duže vreme. Limeni krovovi se jednostavno kombinuju sa olucima, snegobranima i nosačima za solarne panele.

Jedna od značajnih prednosti lima jeste to što ne upija vlagu. Za razliku od crepa, posebno betonskog, kod kojeg voda može prodreti u pore materijala i tokom mrazeva izazvati pucanje, lim ostaje otporan na takve procese. Velike table i manji broj spojeva dodatno doprinose njegovoj vodonepropusnosti.

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Često se može čuti mišljenje da će vetar lakše podići limeni krov zbog njegove male težine. Međutim, za razliku od pojedinačnih komada crepa ili tegole, limeni pokrivač funkcioniše kao jedinstvena celina. Kada je pravilno pričvršćen i kada su svi predviđeni vijci ugrađeni, naročito na delovima najizloženijim vetru, nema razloga za zabrinutost.

Još jedna prednost je mogućnost primene na različitim nagibima krova, od gotovo ravnih površina do veoma strmih krovova.

Energetska efikasnost limenog krova

Iako se često smatra da se lim previše zagreva, moderni metalni pokrivači zahvaljujući zaštitnim premazima reflektuju značajan deo sunčeve energije i smanjuju apsorpciju toplote. Na taj način doprinosi se manjem zagrevanju objekta i smanjenoj potrebi za korišćenjem klima uređaja, prema procenama i do 25%.

Zbog male mase, lim se nakon zalaska sunca brzo hladi, što dodatno doprinosi ugodnijoj temperaturi u objektu.

Prema određenim procenama, limeni krov tokom leta može sniziti unutrašnju temperaturu za 5 do 7 stepeni.

Sa ekološkog aspekta, limeni pokrivač predstavlja veoma održivo rešenje jer se može reciklirati u potpunosti, bez gubitka osnovnih svojstava materijala. Nakon završetka svog radnog veka može se ponovo koristiti u građevinskoj industriji ili za proizvodnju novih metalnih proizvoda. U tom pogledu ima prednost u odnosu na tegolu, koja sadrži bitumen, kao i u odnosu na betonski crep.

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Pored svega navedenog, limeni krovovi imaju i druge prednosti koje ih čine isplativim izborom. Održavanje je jednostavnije, a eventualne popravke ređe i jeftinije. Veliki izbor boja i profila omogućava lako uklapanje sa različitim stilovima fasada i uređenja okućnice. Posebno dobro izgledaju na modernim objektima i u minimalističkoj arhitekturi, gde se često kombinuju tamne nijanse lima sa svetlim fasadama.

Ipak, postoje i određeni nedostaci. Jači grad može izazvati oštećenja, naročito kod aluminijumskih pokrivača, iako se takve situacije ne dešavaju često. Takođe, broj majstora specijalizovanih za limene krovove manji je u odnosu na one koji rade sa crepom ili tegolom. Pronađite proverene majstore za limene krovove u svojoj blizini!

Iako je cena materijala pristupačna, ukupna cena limenog krova često može biti slična ceni krova sa betonskim crepom, dok je i dalje povoljnija od krova pokrivenog glinenim crepom.

Da li se isplati?

Ako se uzme u obzir da kvalitetan limeni krov može trajati 50 godina ili duže bez većih intervencija, jasno je da je trošak po godini korišćenja veoma povoljan u poređenju sa mnogim drugim krovnim pokrivačima. Naravno, ključ uspeha leži u izboru kvalitetnog materijala i stručnih izvođača.

Limeni krov se posebno preporučuje kod renoviranja starijih objekata, montažnih kuća i svih građevina kod kojih je važno smanjiti opterećenje konstrukcije. Takođe je veoma pogodan za područja sa velikim brojem sunčanih dana jer doprinosi smanjenju pregrevanja prostora.

Dodatna prednost je njegova odlična kompatibilnost sa solarnim elektranama, zbog čega predstavlja sve popularniji izbor u savremenoj gradnji.