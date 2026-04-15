Arhitekte su stalno u potrazi za materijalima koji će fasadama dati atraktivan izgled, a istovremeno biti dugotrajni, laki za održavanje i tehnički pouzdani, uključujući i otpornost na požar. Upravo jedan takav materijal nedavno je postao dostupan i na domaćem tržištu. Reč je o šindri, ali ne o klasičnoj varijanti.

Iako je u građevinarstvu široko rasprostranjena drvena šindra, ovde je fokus na keramičkoj, odnosno glinenoj šindri, koja se osim za krov može koristiti i za oblaganje fasada.

Kada se primeni i na krovu i na fasadi, objekat dobija jedinstven izgled, kao da je oblikovan iz jednog komada.

Glinena šindra dostupna je u različitim bojama i nijansama, što arhitektama ostavlja prostor za kreativno oblikovanje izgleda objekta. Montira se na potkonstrukciju, slično ventilisanim fasadama, i može se koristiti kako za krovne, tako i za fasadne površine.

Njena primena je pogodna kako za novogradnju, tako i za renoviranje postojećih objekata. Može se koristiti na porodičnim kućama, ali i na višespratnicama, jer visina objekta ne predstavlja ograničenje.

Ovaj materijal je prirodan, proizvodi se pečenjem na visokim temperaturama i otporan je na spoljašnje uticaje. Jedna od njegovih prednosti je što između elemenata nema fuga, kao i to što nakon ugradnje ne zahteva dodatno održavanje.

Šindra se montira pričvršćivanjem šrafovima kroz unapred predviđene otvore, na noseću konstrukciju koja omogućava precizno naleganje na površinu i oko uglova objekta.

Može se postavljati na drvenu ili metalnu potkonstrukciju. Drvena varijanta je posebno pogodna za planinske krajeve, gde su česti sneg i niže temperature. Takođe je povoljnija u odnosu na aluminijumsku potkonstrukciju koja se koristi kod ventilisanih fasada, ali je potrebno obratiti pažnju na protivpožarne zahteve u zavisnosti od tipa objekta. Sama šindra je otporna na požar, jer prolazi kroz visokotemperaturni proces proizvodnje.

Ugradnja je relativno jednostavna, šindra se šrafi kroz predviđene otvore, a pričvrsni elementi ostaju skriveni jer ih preklapa sledeći red.

Ploče su otporne na jake udare vetra, a ujedno imaju i antivandal karakteristike. Montaža je brza i može se izvoditi u različitim vremenskim uslovima. Po potrebi, elementi se lako demontiraju, a materijal se može reciklirati neograničen broj puta.

Glinena šindra je u velikoj meri vodoodbojna i upija minimalnu količinu vode.

Cena glinene šindre

Dimenzije ploča razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Kada je reč o cenama, šindra dimenzija 400x175x30 mm košta 4,55 evra po komadu, odnosno oko 85 evra po kvadratnom metru bez PDV-a. Veći format, dimenzija 400x250x30 mm, ima cenu od 7,63 evra po komadu, odnosno oko 92 evra po kvadratnom metru bez PDV-a.

Estetika i funkcionalnost

Glinena šindra predstavlja moderno rešenje koje uspešno kombinuje estetiku i funkcionalnost. Njena primena na krovu i fasadi omogućava stvaranje jedinstvenog vizuelnog identiteta objekta, dok dug vek trajanja, otpornost na vremenske uslove i minimalni zahtevi za održavanje čine ovaj materijal odličnim izborom za različite tipove gradnje. Ukoliko želite drugačije i savremeno rešenje, glinena šindra svakako zaslužuje pažnju.