Slušaj vest

S obzirom na to da turistička i komunalna infrastruktura imaju presudnu ulogu u dostupnosti destinacije, njenoj opremljenosti i ukupnom kvalitetu boravka, ulaganja u ove segmente predstavljaju jedan od ključnih prioriteta za dalji razvoj Banje Vrdnik.

Radovi su sprovedeni uz podršku Turističke organizacije Irig i obuhvatili su uređenje centralne zone Banje Vrdnik, tačnije dela Fruškogorske ulice, koji je transformisan u pešačko-kolsku zonu sa posebnim akcentom na bezbednost pešaka i hortikulturno uređenje. Ova zona vodi ka Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Termal".

Resorni sekretar Ivanišević istakao je da ovaj projekat potvrđuje koliko sinergija lokalne samouprave i Pokrajinske vlade može doneti konkretne i značajne rezultate.

- Pokrajinski sekretarijat je u proteklih pet godina uložio više od 80 miliona dinara u opštinu Irig. Uz sredstva Ministarstva turizma i omladine i drugih pokrajinskih sekretarijata, došli smo do toga da se danas nalazimo u jednoj od najposećenijih destinacija u AP Vojvodini, gde svaki uloženi dinar donosi nove turističke posete - rekao je Ivanišević.

On je podsetio da najnoviji podaci pokazuju rast broja dolazaka turista u AP Vojvodinu tokom prva dva meseca ove godine, što ukazuje na oporavak sektora nakon pada zabeleženog prethodne godine.

Takođe je najavio da će opština Irig u maju biti domaćin značajne manifestacije "Tour de Fruška".

- Svi zajedno se pripremamo za narednu godinu, koja donosi veliki iskorak kroz organizaciju EXPO-a - dodao je Ivanišević.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Republike Srbije Uroš Kandić naglasio je da Ministarstvo još od 2017. godine kontinuirano podržava projekte na teritoriji opštine Irig i u Banji Vrdnik, ističući da je ova pešačka zona jedan od najvažnijih zajednički realizovanih projekata.

Projekat pod nazivom "Izgradnja centralne pešačke zone u Banji Vrdnik" obuhvatio je rekonstrukciju dela Fruškogorske ulice i njeno pretvaranje u pešačko-kolsku zonu. Prioritet je dat pešacima, dok je saobraćaj ograničen na vozila sa posebnim režimom kretanja.

Ovakvo rešenje omogućava visok nivo bezbednosti i komfora, uz očuvanje funkcionalnosti i pristupačnosti prostora. U okviru projekta zasađena su nova stabla i uređene zelene površine prilagođene lokalnim uslovima.

Sredstva za realizaciju obezbedilo je Ministarstvo turizma i omladine, uz podršku opštine Irig.

Predsednik opštine Irig Tihomir Stojaković istakao je značaj projekta za dalji razvoj Vrdnika i unapređenje kvaliteta života njegovih stanovnika.

On je naveo da nova staza, duga oko 300 metara, povezuje centralni deo mesta sa hotelom "Termal", kao i da je planirano njeno dalje produženje i povezivanje sa pešačko-biciklističkom stazom ka Pavlovcima, u dužini od oko pet kilometara, čime će se formirati jedinstvena turističko-rekreativna celina.

Smeštaj u Banji Vrdnik za 20 evra

Ovo mesto ima dugu i zanimljivu istoriju, stariju nego što se često pretpostavlja. Vrdnik se pominje još u 13. veku u srednjovekovnim zapisima, a njegovo ime vezuje se za rudnik koji je nekada postojao na tom području. Vrdnička kula iz 15. veka i danas svedoči o bogatom istorijskom nasleđu ovog kraja.

Kada je reč o smeštaju, ponuda je prilagođena različitim budžetima. Privatni apartmani predstavljaju najpovoljniju opciju, moderno opremljen smeštaj u blizini banje može se pronaći već za 20 do 25 evra po noćenju.

U hotelskim kompleksima cene noćenja kreću se od 3.000 do 20.000 dinara, u zavisnosti od sezone i nivoa usluge. Ipak, treba imati u vidu dodatne troškove van pansionske ponude. Prema iskustvima pojedinih gostiju, obroci van aranžmana mogu biti prilično skupi, pa je zabeležen slučaj da je doručak u Vrdniku koštao čak 3.200 dinara.