Slušaj vest

Identifikovano je više od 4.300 lažnih internet adresa koje koriste vizuelne elemente slične zvaničnim platformama. Njihov cilj je da privuku korisnike koji traže informacije ili kupovinu ulaznica.

Ovi sajtovi su pažljivo izrađeni kako bi stvorili utisak legitimnosti i poverenja kod posetilaca. U mnogim slučajevima koriste identične logotipe, dizajn i strukturu stranica, čime povećavaju verovatnoću da korisnici ne prepoznaju prevaru na vreme.

Analize pokazuju da iza ovih aktivnosti stoji najmanje nekoliko različitih sajber kriminalnih grupa. One koriste različite strategije za krađu podataka, novca i korisničkih naloga, a fokus im je na globalnom interesovanju za fudbalski događaj.

Phishing infrastruktura

Jedna od aktivnih grupa razvila je kompleksnu phishing infrastrukturu sa stotinama povezanih domena. Ove kampanje uključuju lažne forme za prijavu i imitacije zvaničnih sistema podrške, sve dizajnirano da korisnicima deluje kao legitimna FIFA usluga.

Prevarantske stranice često prikazuju iskačuće prozore koji gotovo identično oponašaju zvanična FIFA obaveštenja. Takve poruke stvaraju osećaj hitnosti i manipulišu korisnicima da donose brze odluke bez provere. Strategija je usmerena na smanjenje kritičkog razmišljanja i povećanje uspeha prevarantskih kampanja. Dodatno, sajtovi funkcionišu na više jezika kako bi dosegli globalnu publiku.

Vizuelni elementi i struktura stranica su pažljivo dizajnirani da deluju profesionalno i autentično, što otežava korisnicima da prepoznaju lažne sadržaje i povećava rizik od zloupotrebe.

Gubici se mere stotinama miliona

Stručne procene ukazuju da pojedinačne kampanje vezane za lažnu prodaju karata mogu izazvati ogromne finansijske gubitke, koji se procenjuju na desetine do stotine miliona dolara, dok ukupna šteta svih povezanih aktivnosti može dostići i milijardske iznose.

Najčešće mete su premium i „ekskluzivne“ ulaznice koje se nude po hitnom principu. Ove ponude koriste psihološki pritisak kako bi naterale korisnike na brzu kupovinu, dok u stvarnosti takve transakcije najčešće vode direktno ka prevarantima.

Pored phishing sajtova, primećene su i lažne prodavnice, streaming servisi i platforme za klađenje. Ove usluge često funkcionišu kao deo šire kriminalne mreže, sa ciljem da obuhvate što više oblika digitalne prevare. Na mračnim internet tržištima već se prodaju ukradeni FIFA nalozi korisnika, a koriste se i alati za krađu podataka koji se šire kroz različite infekcije. Stručnjaci savetuju isključivu upotrebu zvaničnih FIFA kanala i pažljivu proveru internet adresa.