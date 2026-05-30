Mali je rekao za TV Prva da će se u Srbiji proizvoditi oko 1.000 do 2.000 robota godišnje.
Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu naredne godine.

Vučić u Kini: Četvrti dan posete, roboti igrali Moravac Foto: Kurir.rs

- To je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, evo videli ste kako su igrali i Moravac. Dakle da se ti roboti uče. I zato je ta treća faza, veštačka inteligencija, veoma važna - oni uče da budu barmeni, da rade i kao recepcionari u hotelima, da budu i u oblastima vojne industrije. Zato je ta veštačka inteligencija koja se uključuje u rad sa robotima veoma važna. I onda polako, ali sigurno, kako oni uče, tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji, i to je jednostavno budućnost i i šansa za razvoj - dodao je Mali.

Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, rekao je da kada su roboti u pitanju, to je Šabac.

- Imamo novu fabriku u Nišu, Novom Sadu, Ćupriji i Loznici - dodao je on.

