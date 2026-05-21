Otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu očekuje se krajem juna ili početkom jula, najavio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je otvaranje fabrike robota u Šapcu najavio još u februaru nakon sastanka sa predstavnicima kineske kompanije AGIBOT Innovation. Tada je rekao da bi Srbija ove godine mogla da počne kao prva zemlja u Evropi da proizvodi takve robote i da je plan da se između 2026. i 2030. napravi ukupno 50 fabrika.

- Mi ove godine i u narednim mesecima možemo da krenemo jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji i možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote - rekao je tada Vučić.

Istakao da je reč o primenjenoj veštačkoj inteligenciji i objasnio da tu nisu u pitanju samo softveri već i hardver.

- Oni su u stanju da vam prave čaj, prave kafu, peglaju stvari u kući, peru veš i sve drugo. I sve ćemo to pokušati mi ovde da proizvedemo i da budemo prvi u Evropi i da to sve bude čak ove godine - dodao je.

Fabrika u Šapcu, kako je takođe najavio, bi trebalo da ima preko 200 zaposlenih.

- Mi ćemo u toj industriji, ako bude sve u redu, do 2030. godine, zaposliti 8.000 ljudi. Počećemo sa 500, a na kraju će da bude 8000. Uz fabrike robota imaćemo i takozvane data fabrike, gde humanoidni roboti moraju da uče od ljudi i da pamte baš kao čovek - rekao je Vučić u Kineskom kulturnom centru, kada je prisustvovao prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

Od 1.000 do 2.000 robota

Izvršni direktor Agibot Europ Wiliam Shi izjavio je, prilikom prezentacije robota u februaru, da ova kompanija planira da od ove ili sledeće godine započne serijsku proizvodnju u Srbiji od 1.000 do 2.000 robota i da su našu zemlju odabrali za proizvodni centar pre svega zbog stabilnosti poslovnog okruženja.

- Agibot Innovation je stvoren pre samo tri godine, ali do sada je postao broj jedan u svetu po proizvodnji i produktivnosti. Prošle godine, smo prema izveštaju kuća Omdia i IDC, rangirani na prvom mestu po količini robotike koju proizvodimo a to je 5.000 komada, što predstavlja skoro 40 odsto tržišnog udela - rekao je on.

Ocenio je da su roboti danas još u veoma ranoj fazi razvoja, da ih ima mnogo i da mogu recimo da plešu i obavljaju neke jednostavne zadatke, ali to je, prema njegovim rečima, samo početak.

Prema njegovim rečima, proizvodnja robotike ima dva različita nivoa, a prvi je hardver.

- To je kao proizvodnja automobila, pametnih telefona. Drugi deo će biti više strateški, odnosi se na podatke veštačke inteligencije. Ako robotika izađe bez podataka, to je ona ništa, ne može ništa da uradi. Dakle, potrebna nam je obuka, takođe i podaci za robotiku i instaliranje u, recimo, u klaud ili možda u um robotike, i onda on može da uradi mnogo stvari - pojasnio je on.

Shi je naveo da im je Ministarstvo finansija strateški partner za prvu godinu proizvodnje i da takođe moraju pronaći mnogo lokalnih kompanija koje će im pomoći u proizvodnji podataka, odnosno kako roboti mogu da se obuče da proizvode podatke.

Dodao je da podaci moraju da se koriste i za inkubaciju robotike u budućnosti te da se njihova glavna proizvodnja prošle godine odvijala u Kini, gde su uspeli da proizvedu 5.000 komada različite robotike.

"Srbija će biti baza cele Evrope"

Izvršni direktor kompanije Mint Justin Je (Guoqiang Ye) rekao je da je njihova glavna proizvodnja, proizvodnja kućišta za baterije u fabrikama u Šapcu i Loznici.

- Naš je plan da izgradimo prvi kampus u Evropi u Srbiji. Zapravo, Srbija će biti baza cele Evrope i proizvodićemo robote sa veštačkom inteligencijom i rezervne delove, a takođe ćemo se baviti razvojem aplikacija. Sve će se to dešavati u Srbiji, a mi ćemo izvoziti u Evropu- naglasio je Je.

Vučić će o fabrici robota razgovarati sa Sijem

Vučić je juče, u susret poseti Kini, rekao da je otvaranje fabrike robota u Šapcu na "kvalitativno višem nivou od svega do sada što je rađeno u Srbiji".

On je još ranije najavio da će o otvaranju ove fabrike razmeniti mišljenja sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

- Nadam se da će predsednik Si kao iskreni prijatelj Srbije da nam po tom pitanju pomogne. Ljudi, da ste videli prezentaciju koju sam ja video, svi biste se smejali od uveta do uveta... Obavestićemo vas o svemu ako mi budemo mogli da primimo ovakvu vrstu investicije. Bili bismo na svetskom vrhu - rekao je Vučić u februaru nakon prezentacije Agibot robota.

Humanoidni roboti

AGIBOT Innovation je kineska tehnološka kompanija specijalizovana za razvoj i proizvodnju humanoidnih robota i veštačke inteligencije. Sedište joj je u Šangaju u Kini, a osnovana je februara 2023. godine.