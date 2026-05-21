U samom srcu Beograd, u ulici Đure Jakšića, otvorena je nesvakidašnja kafeterija koja je već privukla veliku pažnju prolaznika i ljubitelja kafe.

Razlog za to nije samo moderan enterijer, već činjenica da omiljeni jutarnji napitak ne priprema čovek, već prvi robot barista u Srbiji. Ovaj tehnološki novitet stigao je direktno iz Dubaija i već dvadesetak dana uspešno opslužuje Beograđane. Iako je postao prava atrakcija, robot još uvek nema ime, pa su vlasnici odlučili da pozovu sugrađane i posetioce da daju svoje kreativne predloge.

Kako radi robot barista

Mnogi bi pomislili da robotizovana priprema znači kompromis sa kvalitetom, ali u ovoj kafeteriji tvrde suprotno. Robot koristi isključivo stoprocentnu arabiku, dok ljubitelji kafe sa mlekom mogu da biraju između klasičnog kravljeg ili ovsenog mleka, što je sve popularniji izbor među onima koji preferiraju biljnu ishranu.

- Robot je instaliran pre otprilike 25 dana i reakcije ljudi su fenomenalne. Pored kafe, on priprema i razne vrste biljnih čajeva, kao i sladoled, što ga čini svestranim radnikom - izjavila je Natalija Stanković.

Brzina i efikasnost

U svetu gde je svaka sekunda važna, robot barista pokazuje zavidnu efikasnost. Iako brzina zavisi od vrste napitka, prosečno vreme pripreme često je kraće nego kod tradicionalnih barista:

Espreso: manje od 60 sekundi

Kapućino: između 60 i 90 sekundi

Sladoled: oko jedan minut

Bilo da ste ljubitelj tehnologije ili samo tražite savršenu šoljicu kafe "za poneti“, ova inovativna kafeterija predstavlja spoj savremenih trendova i klasičnog uživanja u kafi.