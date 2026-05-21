Opština Čajetina predstavila je jedan od najdinamičnijih i najuspešnijih primera strateškog razvoja. Strateški centar Zlatibor privlači razne goste, veliki broj stranaca. Kinezi koji obožavaju ovu planinu žele da ulažu u razvoj turizma.

U planu je gradnja Zlatnog grada, tornja od od 139 m na Torniku, nove gondola do Pribojske banje koja će biti među najdužima na svetu.

Milan Stamatović, predsednik opstine Čajetina rekao je da Zlatibor ima izuzetne potencijale, od klime, nadmorske visine i gotovo idealnih uslova za život, što su ujedno dovoljni razlozi turisti masovno dolaze na ovu srpsku planinu.

- Trudimo se da pravimo svetske trendove i održimo taj zabavni program. Poslednjih godina nam dolaze turisti iz inostranstva, među njima i stranci koji žele da investiraju. Mi kao mala lokalna samouprava i nemamo dovoljno novca da sve sami izgradimo, ali ćemo nešto uraditi zajedno sa državom, nešto sa investitorima, a nešto i mi samo - rekao je on.

Kada je reč o Gondoli, potvrdio je da je reč o najskupljem, ali i najatrktivnijem poduhvatu, posebno mladima, pored gastronomije kao svakakoglavnih aduta Zlatibora.

Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor kaže da Zlatibor godišnje beleži 1.300.000 noćenja godišnje, ali i da se i dalje stremi ka novom nišom turista koji će doći na Zlatibor.

- Mi dodatno sređujemo destinaciju za ovo leto. Planiramo izradnju turističke staze koja će povezivati više lokacije na Zlatiboru, odakle će posetioci imati mogućnost da se uključe na više mesta. Zlatibor je destinacija koja živi 364 dana u godini - poručio je Živanović.

Govoreći o izgradnji aerodroma, Stamatović kaže da je u toku faza izrade studije opravdanosti i pripreme terena.

Takođe, kada je reč o Zlatnom gradu oko Ribničkog jezera, u toku je izrada konceptualnog plana.

- Sve više imamo interesovanja za sportske pripreme na našoj planini, ali i kongresni i zdravstevni turizam su prijekti koji obeležavaju turizam na Zlatiboru - dodao je Stamatović.

Kada je reč o seoskom turizmi, Živanovič kaže da nije zanemaren, i najavio dolazak novog hotelskog kompleksa - Crown Plaza.