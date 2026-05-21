Iz prodaje povučeno 9 modela prenosivih baterija: Mogu da izazovu požar, prestanite da ih koristite
Trgovački lanac TK Maxx upozorio je kupce na ozbiljan bezbednosni problem kod više modela prenosivih baterija (powerbankova).
Ukupno devet proizvoda više ne sme da se koristi zbog moguće opasnosti od pregrevanja i požara.
Powerbankovi su popularno rešenje za punjenje mobilnih telefona i drugih uređaja u pokretu, ali najnovija testiranja pokazala su da kod određenih modela postoji problem sa unutrašnjim ožičenjem. Žice navodno nisu dovoljno sigurno pričvršćene i tokom korišćenja mogu da se odvoje.
Posledice mogu biti ozbiljne – uređaji mogu da se pregreju, a u najgorem slučaju čak i da se zapale. Zbog toga TK Maxx poziva kupce da odmah prestanu da koriste pogođene proizvode.
Neki od spornih modela bili su u prodaji još od avgusta 2024. godine, što znači da bi veliki broj kupaca mogao da ima jedan od ovih uređaja kod kuće. Deo proizvoda prodavao se sve do maja 2026. godine.
Kupci koji poseduju neki od navedenih powerbankova mogu da ga vrate u bilo koju poslovnicu TK Maxx i dobiju puni povraćaj novca ili zamenu proizvoda. Kompanija takođe preporučuje da kupci o povlačenju proizvoda obaveste članove porodice i prijatelje.
Spisak pogođenih uređaja
XO Poppy Magsafe Compatible Powerbank
Modeli:
PYUKPBK5MT07, WGUKPBK5MRT1, WGUKPBK5MRT2, PYUKPBK5MBF2, PYUKPBK5MT01, PYUKPBK5MT04, PYUKPBK5MCQ3, PYUKPBK5MLI1
POM Titan Charge
Modeli:
P2G5080, P2G5080B, P2G5080W, P2G5080BK, P2G5080WT
POM Mag Power +
Modeli:
P2GQ48, P2GQ48BK, P2GQ48WT
POM Power 4 Connect
Modeli:
P2G5065, P2G5065BK, P2G5065WT, P2G5065B, PW2G5065W
POM Elite Mag Power
(Brojevi modela nisu navedeni)
POM Mag Power PD+
Modeli:
P2GQ58, P2GQ58BK, P2GQ58WT
POM PD Multi Charge
Modeli:
P2GQ38, P2GQ38BK, P2GQ38WT
POM Mag Power
Modeli:
P2G5070, P2G5070B, P2G5070BK, P2G5070W, P2G5070WT
Dodatni modeli POM Mag Power
Modeli:
P2GQ28, P2GQ28BK, P2GQ28WT
Kurir Biynis/Fenix-magazin/DP/MMD