Nemačka planira veliku reformu sistema vozačkih dozvola kojom bi polaganje ispita trebalo da postane jeftinije, jednostavnije i digitalizovanije. Vlada je već usvojila nacrt zakona koji predviđa onlajn nastavu, manje obaveznih časova vožnje i kraće ispite, a nova pravila trebalo bi da stupe na snagu početkom 2027. godine.

Manji troškovi, digitalna nastava i kraći ispiti

Ministar saobraćaja Patrik Šnajder izjavio je da vozačka dozvola ne sme da postane privilegija dostupna samo bogatijima.

- Vozačka dozvola je ključ lične slobode, posebno u područjima gde javni prevoz nije dovoljno razvijen - poručio je ministar.

Prema podacima nemačkog Ministarstva saobraćaja, polaganje vozačkog ispita za putnički automobil trenutno u proseku košta oko 3.400 evra.

Više digitalne nastave i manje posebnih vožnji

Reforma predviđa da auto-škole ubuduće mogu da ponude više digitalne teorijske nastave, kao i da samostalnije odlučuju o metodama obuke. Planirano je i smanjenje broja obaveznih posebnih časova vožnje, dok bi kandidati mogli da dobiju mogućnost privatnog vežbanja vožnje, na primer sa roditeljima.

Značajne promene očekuju se i kada je reč o ispitima. Baza pitanja za teorijski deo, koja trenutno sadrži više od 1.100 pitanja, trebalo bi da bude smanjena za trećinu. Praktični ispiti za vozače takođe bi trebalo da traju nekoliko minuta kraće nego do sada.

Veća transparentnost auto-škola

Nemačke vlasti žele da povećaju i transparentnost rada auto-škola. Prema predlogu, cene i uspešnost svih auto-škola ubuduće će biti javno dostupni na internetu kako bi kandidati lakše mogli da uporede ponude i kvalitet usluge.

Ministar Šnajder naglasio je da reforma neće uticati na bezbednosne standarde, koji će, kako tvrdi, ostati "na najvišem nivou“.