Za samo nekoliko dana od otvaranja prijava, program "Ekspo Plejmejkers” dostigao je svoj prvi veliki jubilej - 5.000 prijavljenih volontera za najveći volonterski program u istoriji Srbije. Među prijavljenima nalaze se studenti, mladi profesionalci, sportisti, ljudi iz velikih gradova, ali i manjih sredina, iz Srbije, regiona, Evrope, i sa drugih kontinenata, povezani istom željom: da učestvuju u organizaciji specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine okupiti 137 međunarodnih učesnika i milione posetilaca u glavnom gradu Srbije. Upravo oni biće prvi kontakt posetilaca sa Srbijom, podrška međunarodnim delegacijama i ljudi koji će predstavljati njeno najotvorenije, najenergičnije i najgostoljubivije lice.

- Činjenica da smo za samo nekoliko dana dostigli 5.000 prijavljenih volontera prevazišla je naša očekivanja i pokazala koliko su ljudi prepoznali Ekspo 2027 kao priliku da budu deo događaja koji će ostaviti trag daleko nakon njegovog završetka. Posebno nas raduje što prijave stižu ne samo iz Srbije, već i iz regiona i brojnih zemalja sveta, jer to znači da Ekspo već danas povezuje ljude, energiju i različite kulture. Naši Plejmejkeri biće prvi kontakt miliona posetilaca sa Srbijom i upravo oni će svetu pokazati njeno najlepše, najtoplije lice i gostoprimstvo po kom smo poznati. Zato bih ovim putem želeo da ohrabrim sve ljude, bez obzira na godine, profesiju ili mesto iz kog dolaze, da se prijave i postanu deo događaja koji ulazi u istoriju i generacije koja će tu istoriju zajedno stvarati - izjavio je Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa Ekspo 2027.

Program "Ekspo Plejmejkers” otvoren je za punoletne kandidate iz Srbije, regiona i sveta koji žele da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Evropi. Volonteri će moći da biraju između 48 različitih pozicija, od rada sa posetiocima i delegacijama, preko logistike i organizacije događaja, do podrške međunarodnim timovima tokom trajanja izložbe.

Pored iskustva rada u međunarodnom okruženju, budući volonteri Ekspa 2027 prolaze adekvatne obuke shodno odabranoj poziciji, dobijaju sertifikat o učešću i brojne partnerske benefite poput popusta kompanije Er Srbija, benefita kompanije Telekom Srbija i besplatnog korišćenja određenih usluga železničkog prevoza tokom trajanja angažovanja. Studentima će biti omogućena i mogućnost ostvarivanja dodatnih ESPB bodova, dok program uključuje i pogodnosti partnera Prijave za program "Ekspo Plejmejkers” otvorene su putem platforme: Ekspo Plejmejkers platforma. Dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici:

Ekspo 2027 Beograd i putem kontakt centra Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555.