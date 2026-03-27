Ekspo 2027 Beograd biće organizovan sa snažnim fokusom na održivost, koja je postavljena kao jedan od ključnih principa čitavog projekta. Srbija se priprema da ugosti ovaj veliki međunarodni događaj pod sloganom "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve", uz učešće više od 120 zemalja, piše sajt climateglobalnews.com koji budno prati sve što se dešava u svetu.

Održiva infrastruktura i dizajn

Planirano je da ceo prostor Ekspa bude projektovan tako da ima što manji uticaj na životnu sredinu. Predviđeni su sistemi za upravljanje vodom koji će omogućiti da se kišnica prirodno filtrira i vraća u podzemne slojeve.

Takođe, objekti će imati zelene krovove sa lokalnim biljkama, čime se smanjuje zagrevanje zgrada i potreba za dodatnim navodnjavanjem. Poseban akcenat stavljen je na to da se većina objekata nakon završetka manifestacije ne ruši, već ponovo koristi. Plan je da se modularne konstrukcije prenamene u škole, vrtiće i sportske objekte širom zemlje.

Nove tehnologije u transportu

Jedna od najzanimljivijih novina biće uvođenje električnih vazdušnih taksija, razvijenih u saradnji sa kompanijom Archer Aviation. Reč je o letelicama koje mogu vertikalno da poleću i sleću (eVTOL), a koje bi mogle da smanje gužve i emisiju štetnih gasova u gradovima.

Foto: Archer

Ako projekat bude realizovan prema planu, Ekspo 2027 bi mogao da bude među prvim događajima u Evropi gde će ovakva vrsta prevoza biti predstavljena široj javnosti.

Fokus na tehnologiju i investicije

U okviru Ekspa biće organizovano i regionalno izdanje GITEX Global, jednog od najvećih svetskih tehnoloških događaja. Očekuje se dolazak investitora, tehnoloških kompanija i donosilaca odluka, uz fokus na oblasti kao što su veštačka inteligencija, digitalna infrastruktura i čista energija.

Cilj je da se dodatno ojača pozicija Srbije kao destinacije za strane investicije i razvoj inovacija.

