Slušaj vest

Nakon završene faze konsultacija povodom izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznelo je pregled pristiglih predloga. Iako su se u javnosti već pojavile informacije o navodnom zvaničnom Nacrtu, iz Ministarstva ističu da je za sada reč samo o početnim osnovama za njegovu izradu, dok će javna rasprava o konačnoj verziji biti organizovana naknadno, u skladu sa procedurama Vlade Srbije.

Vojnici po izjednačeni sa oficirima

Jedna od važnijih novina odnosi se na preciznije uređivanje uslova za odlazak u starosnu penziju profesionalnih vojnika po ugovoru. Predlog ima za cilj usklađivanje sa Zakonom o Vojsci Srbije, pa se predviđa da ova kategorija osiguranika ostvaruje pravo na penziju pod istim uslovima koji važe za podoficire i oficire do čina pukovnika.

To u praksi znači da će vojnici po ugovoru moći da ostvare pravo na penziju sa navršenih 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života. Pošto Zakon o Vojsci Srbije već propisuje da im radni odnos automatski prestaje kada ispune ove uslove, predložene izmene imaju cilj da usaglase propise.

Povoljniji uslovi za poljoprivrednike

Predložene izmene donose određene olakšice i nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su obveznici poreza na dohodak ili PDV-a. Kako se prema važećim propisima vode kao osiguranici samostalnih delatnosti, ubuduće bi mogli da ostvare pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju bez odjave osiguranja.

Drugim rečima, poljoprivrednici-preduzetnici više neće imati obavezu da zatvore svoju delatnost kako bi stekli pravo na penziju, što predstavlja značajno povoljnije rešenje u odnosu na postojeću praksu.

Rad posle penzionisanja i pravo na pomoć

Kada je reč o ponovnom obračunu penzije za korisnike koji nastave da rade nakon penzionisanja, osnovni uslovi ostaju isti, ali se odredbe dodatno preciziraju radi lakše primene u praksi. Korisnik će i dalje morati da ostvari najmanje godinu dana staža nakon penzionisanja, kao i da mu po tom osnovu prestane osiguranje.

Novina je što se sada jasno definiše da se postupak pokreće isključivo na zahtev korisnika, dok će novi iznos penzije važiti od prvog dana narednog meseca nakon podnošenja zahteva.

Dodatno se precizira i pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica. Iz nadležnog ministarstva poručuju da su ove izmene isključivo pravno-tehničke i da služe usklađivanju propisa, pa korisnici ne bi trebalo da očekuju izmene u uslovima za ostvarivanje ovog prava.

Poseban staž za majke ostaje nepromenjen

Tema posebnog staža po osnovu rođenja dece, koja je izazvala veliku pažnju javnosti, neće biti obuhvaćena predstojećim izmenama jer je već regulisana postojećim zakonom.

Potvrđeno je da majke sa troje ili više dece i dalje imaju pravo na dve godine posebnog staža, bez obzira na period kada su deca rođena. Sa druge strane, primena odredbi za majke sa jednim detetom, kojima pripada šest meseci staža, kao i za majke sa dvoje dece, kojima pripada godinu dana staža, ostaje odložena do 1. januara 2032. godine.

Nadležni podsećaju da ovaj poseban staž ne utiče na ispunjavanje uslova za odlazak u penziju, već predstavlja podsticajnu meru koja utiče na povećanje iznosa penzije prilikom obračuna.

Bez dodatnog opterećenja za budžet

Za sprovođenje planiranih izmena neće biti potrebna dodatna budžetska sredstva. Kako se uglavnom radi o usklađivanju sa drugim zakonima i pravom Evropske unije, a ne o suštinskim promenama sistema, predložena rešenja neće imati uticaj na fiskalne projekcije niti na rashode budžeta Republike Srbije.