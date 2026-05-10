Važno za sadašnje i buduće penzionere: Novi penzioni sistem u državi punoj Srba donosi velike benfite
Nakon godina kritika, nemački sistem Rister penzije odlazi u istoriju u svom dosadašnjem obliku. Bundesrat je otvorio put novom modelu privatne penzione štednje koji bi trebalo da bude jednostavniji, jeftiniji i da omogući veće prinose kroz ulaganja na tržištu kapitala.
Šta se menja
Najveća novost je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava da ulažu u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (npr. MSCI World indeks). Za razliku od starog sistema, više ne postoji obavezna garancija 100% uplaćenih doprinosa, što znači:
- veći potencijalni prinos
- ali i veći rizik zbog tržišnih oscilacija.
Opcije novog sistema
Novi model nudi tri osnovna proizvoda za štednju:
1. Penzioni depo
Štediša sam bira fondove i ETF-ove.Prinosi se ne oporezuju tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.
2. Standardni proizvod
Jednostavnija opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno 1,0% godišnje).Po prvi put ovakve proizvode može nuditi i javni sektor.
3. Proizvodi sa garancijom
Privatna penziona osiguranja ostaju dostupna, uz mogućnost garancije:
- 80% ili 100% uplaćenih sredstava
- Novi državni podsticaji
- Država više neće davati podsticaje prema visini prihoda, već direktno prema uplaćenom iznosu
- Prvih 360 €: 0,50 € podsticaja na svaki uplaćen evro (maks. 180 €)
- Od 360 € do 1.800 €: 0,25 € po evru (maks. dodatnih 360 €)
- Podsticaj za decu: 1 € po evru (maks. 300 € po detetu)
- osobe mlađe od 25 godina dobijaju jednokratni bonus od 200 €
- maksimalno 1.800 € godišnje se subvencioniše i može se poreski odbiti
- minimalna uplata za podsticaj: 120 € godišnje
Ko ima pravo na novi sistem
Pored zaposlenih i državnih službenika, novi sistem mogu koristiti i:
- samostalni radnici (freelanceri)
- lica koja nisu obavezno u državnom penzionom sistemu
Ključni datumi
- Leto 2026. - završetak zakonskog okvira
- 1. januar 2027. - početak novog sistema
Isplata u novom sistemu
Više ne postoji obavezna doživotna mesečna isplata. Štediše mogu izabrati plan isplate do najmanje 85. godine života, što daje veću fleksibilnost i potencijalno veće mesečne iznose.
Isplate u penziji se oporezuju prema ličnoj stopi poreza na dohodak.
Biznis Kurir/Fenix