Nakon godina kritika, nemački sistem Rister penzije odlazi u istoriju u svom dosadašnjem obliku. Bundesrat je otvorio put novom modelu privatne penzione štednje koji bi trebalo da bude jednostavniji, jeftiniji i da omogući veće prinose kroz ulaganja na tržištu kapitala.

Šta se menja

Najveća novost je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava da ulažu u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (npr. MSCI World indeks). Za razliku od starog sistema, više ne postoji obavezna garancija 100% uplaćenih doprinosa, što znači:

veći potencijalni prinos

ali i veći rizik zbog tržišnih oscilacija. Opcije novog sistema

Novi model nudi tri osnovna proizvoda za štednju:

1. Penzioni depo

Štediša sam bira fondove i ETF-ove.Prinosi se ne oporezuju tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.

2. Standardni proizvod

Jednostavnija opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno 1,0% godišnje).Po prvi put ovakve proizvode može nuditi i javni sektor.

3. Proizvodi sa garancijom

Privatna penziona osiguranja ostaju dostupna, uz mogućnost garancije:

80% ili 100% uplaćenih sredstava

Novi državni podsticaji

Država više neće davati podsticaje prema visini prihoda, već direktno prema uplaćenom iznosu

Prvih 360 €: 0,50 € podsticaja na svaki uplaćen evro (maks. 180 €)

Od 360 € do 1.800 €: 0,25 € po evru (maks. dodatnih 360 €)

Podsticaj za decu: 1 € po evru (maks. 300 € po detetu)

osobe mlađe od 25 godina dobijaju jednokratni bonus od 200 €

maksimalno 1.800 € godišnje se subvencioniše i može se poreski odbiti

minimalna uplata za podsticaj: 120 € godišnje Ko ima pravo na novi sistem

Pored zaposlenih i državnih službenika, novi sistem mogu koristiti i:

samostalni radnici (freelanceri)

lica koja nisu obavezno u državnom penzionom sistemu Ključni datumi Leto 2026. - završetak zakonskog okvira

1. januar 2027. - početak novog sistema Isplata u novom sistemu

Više ne postoji obavezna doživotna mesečna isplata. Štediše mogu izabrati plan isplate do najmanje 85. godine života, što daje veću fleksibilnost i potencijalno veće mesečne iznose.

Isplate u penziji se oporezuju prema ličnoj stopi poreza na dohodak.